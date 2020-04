UGT exige medidas de protección social a personas que han perdido el empleo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT ha exigido este martes medidas de protección social para personas que han perdido el empleo, que no puedan acceder al empleo o que no puedan encontrarlo ante la "desaceleración de la actividad y el empleo".

En un comunicado, el sindicato ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del I Trimestre de 2020 que demuestra que la declaración del estado de alarma ha tenido repercusión sobre la EPA de este trimestre "pero es mínima, ya que los efectos del Covid-19 sólo se han manifestado desde la semana 11 de las 13 de referencia".

"Es probable que muchas personas que hayan perdido su empleo se hayan clasificado como inactivos debido a que no han podido cumplir con las condiciones de búsqueda de trabajo en esta situación excepcional. Los colectivos más afectados por el desempleo son los asalariados con contrato temporal que bajan en relación al trimestre anterior", han lamentado.

Para UGT, "esta crisis no finalizará con el estado de alarma" y, por ello, exigen "medidas de protección social a las personas que han perdido el empleo, que no puedan acceder al empleo o que no puedan encontrarlo".

"Es necesario una renta mínima vital y sostener a las empresas, en especial a las pymes con el fin de evitar la destrucción del tejido productivo y del empleo", han solicitado desde el sindicato.