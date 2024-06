UGT reclama que el Plan Joven incluya la creación de empleo neto y CCOO rechaza el cheque para formación

Piden cambiar el sistema productivo o tener en cuenta "medidas que eviten la brecha de género"



MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT ha reclamado a la Comunidad de Madrid que el Plan Joven incluya la creación de empleo neto, mientras que CC.OO. ha rechazado la nueva línea de ayuda de 1.500 euros para cursar una formación porque "no puede financiar con dinero público la educación privada".

Así lo han manifestado este lunes los sindicatos madrileños después de que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, haya presentado su plan dotado con más de 200 millones de euros y con 50 medidas destinadas a orientar, formar y ahondar en la intermediación entre la Administración y la empresa.

El secretario de Empleo de UGT Madrid, Víctor Martín, ha asegurado que es una "buena noticia" esta iniciativa porque "la Comunidad reconoce que hay un problema en el mercado laboral de la región", pero ha lamentado que no se haya incluido la creación de empleo neto.

"Las empresas que se beneficien de esos incentivos tienen que estar sujetas a la creación de empleo neto, es decir, que al final del año esa empresa haya crecido en número de trabajadores. Esa es una de las maneras de crear trabajo", ha defendido en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

"HAY QUE CAMBIAR EL SISTEMA PRODUCTIVO"

Por otro lado, Martín ha pedido que esta iniciativa forme parte de una Estrategia General para que "no se quede cojo". En este sentido, ha exigido que el Gobierno autonómico "cambie" el sistema productivo y que "invierta en industria y empleo verde".

"Es necesario crear empleo estable. No obstante, creemos que es una buena noticia que el Gobierno de la Comunidad de Madrid reconozca que hay un problema en el acceso y el mantenimiento del puesto de trabajo de los jóvenes", ha subrayado.

El secretario de Empleo del sindicato madrileño ha recalcado que "estarán vigilantes" para que se cumplan las 50 medidas y ha recordado que "con empleos precarios y muy temporales es imposible que algún joven pueda iniciar un proyecto de vida digna".

CC.OO. PIDE INVERTIR EN LOS CENTROS PÚBLICOS

Por su parte, CC.OO. Madrid ha criticado esta iniciativa porque "no reducirá la brecha de género, ni potenciará la cualificación profesional". En este sentido, el sindicato ha señalado que "casi el 50% de los emprendedores en la región no mantienen su actividad al cabo de un año y que la falta de formación de muchas personas jóvenes no les ha motivado para ayudarles a buscar un empleo".

Uno de los aspectos que rechaza son los cheques de 1.500 euros para formación. "La Comunidad tiene que dotar de más recursos a los centros públicos y no financiar con dinero público la educación privada. Es necesario mejorar las instalaciones y ampliar la oferta del número de plazas en los ciclos de un Formación Profesional", ha defendido.

La responsable de Empleo y Nuevas Realidades de CC.OO. Madrid, Marife Sastre, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que "consiga una formación vinculada al Catálogo de Cualificaciones Profesionales y al Catálogo de Especialidades Formativas del SEPE, aunque sea mediante microformaciones o acreditaciones parciales".

"EVITAR LA BRECHA DE GÉNERO"

Asimismo, ha detallado que el sindicato planteó considerar "el impacto" de las medidas para "evitar el aumento de la brecha de género" e introducir "como un criterio expreso" que la orientación y elaboración de itinerarios personalizados "contemplen el análisis de los sesgos de género y los micro o macromachismos existentes".

Sastre ha asegurado también que es "imprescindible" la intermediación para "culminar de forma adecuada e integral una atención eficiente a las personas desempleadas o que quieran cambiar de empleo". Por otro lado, ha celebrado que el Plan Joven recoja algunas de sus propuestas, como la proximidad de las oficinas de empleo a lugares donde el desempleo es "más acuciante (zonas rurales)".

"Vigilaremos que las propuestas que se detallan se desarrollen de forma adecuada y con la exigencia que plantea la propia Comunidad de Madrid. Tenemos una mesa de evaluación del plan cada seis meses, y en ella CCOO de Madrid hará los planteamientos que sean convenientes para propiciar una buena ejecución del plan", ha indicado Sastre.