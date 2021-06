UGT ve "imposible hacer" lo prometido en dos años

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha tachado este jueves el discurso de investidura de la candidata a la Presidencia del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso de "muy populista y triunfalista para intentar desarmar a la oposición" y ve "imposible hacer" lo que ha prometido en solo dos años que quedan para las próximas elecciones.

"Para un periodo de dos años dice que van a hacer una serie de cosas que no se han hecho en los anteriores. Creo que va a ser imposible. No me creo prácticamente nada de lo que se ha dicho y a ver si alguien comprueba dentro dos años si ha cumplido algo de lo que ha prometido aquí", ha manifestado.

En la misma línea, el líder sindical ha subrayado que Ayuso ha hablado mucho de ecología pero hasta ahora "no ha hecho nada" y ha criticado que "se meta con el feminismo". "Esta señora no sabe lo que es el feminismo, que se lo aprenda de una vez por todas", ha apostillado.

López Reillo también le ha reprochado que diga que Madrid es la región con la mejor Sanidad de España. "Que se lo pregunten a los médicos, a las enfermeras, a los 41 centros de Atención Primaria que va a cerrar. No sé cómo se puede decir esto con la que nos viene encima y lo que se va a pagar a las embarazadas con menos de 30 años que ganen menos de 30.000 euros. ¿Por qué vamos a poner límite de edad si las embarazadas en España son mayores de 35 años? ¿Por qué estamos quitando la posibilidad a esas personas?", se ha preguntado.