Última llamada para darse un chapuzón en las piscinas de Madrid, que despiden temporada este fin de semana

Archivo - Una mujer en la piscina del Centro Deportivo Municipal Mistral, a 28 de mayo de 2025, en Madrid (España). La temporada de piscinas municipales se inauguró el pasado 15 de mayo hasta el 7 de septiembre. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bañadores, las toallas y las chanclas afrontan su última llamada en las piscinas de verano de Madrid, que cerrarán sus puertas el domingo después de una temporada marcada por los chapuzones bajo las altas temperaturas estivales en la capital.

Durante este último fin de semana, el tiempo acompañará a quienes quieran apurar las últimas horas junto al agua. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para la capital máximas de 38ºC este sábado y de 36ºC el domingo, con mínimas de 25º y 24ºC, respectivamente, y escasa probabilidad de lluvia.

El calor, por tanto, seguirá siendo protagonista en la despedida hasta el próximo verano, aunque con valores algo menos extremos que los registrados este viernes. La previsión apunta a que las temperaturas podrían volver a alcanzar los 37ºC el lunes y los 35ºC el martes, antes de un descenso más acusado el miércoles, cuando la máxima se quedaría en torno a los 28ºC.

En este escenario, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido preguntado este viernes por la posibilidad de prolongar la apertura de las piscinas municipales ante la persistencia del calor.

"Vamos a ver cómo evoluciona el calor, pero en principio concluye", ha indicado desde la plaza del Carmen, remitiendo así la decisión a la evolución de los termómetros, aunque manteniendo como fecha oficial de cierre este domingo.

Los madrileños podrán de este modo apurar los últimos chapuzones en las piscinas de Peñuelas, Mistral, Blanca Fernández Ochoa, Concepción, Vicente del Bosque, Luis Aragonés, Hortaleza, Aluche, El Quijote, José María Cagigal, Casa de Campo, Moratalaz y La Elipa. También en Palomeras, Entrevías, San Blas, Paseo de la Dirección, San Fermín, Orcasitas, Margot Moles, Cerro Almodóvar y Plata, Castañar, Santa Ana, Moscardó y Vallecas.

Del mismo modo, las piscinas de verano gestionadas por la Comunidad de Madrid cerrarán su temporada también este domingo, por lo que tocará guardar flotadores y manguitos en Puerta de Hierro, San Vicente de Paúl, Canal de Isabel II y M86, aunque, eso sí con temperaturas todavía plenamente veraniegas.