Últimas semanas para visitar en Madrid la exposición de Ana Locking en la Sala Canal de Isabel II

Archivo - Diferentes piezas de la exposición durante la presentación de ‘Nostalgia / Utopía’, en la Sala Canal Isabel II, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Ana Locking. Nostalgia / Utopía' afronta sus últimas semanas en la Sala Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid, donde reúne hasta el 27 de septiembre más de 160 prendas y recorre cerca de dos décadas de trayectoria de la diseñadora.

Comisariada por Alberto Gonper, la retrospectiva propone un recorrido por el universo creativo de Ana Locking a través de prendas, instalaciones y materiales audiovisuales, articulado en torno a dos conceptos: la nostalgia y la utopía.

La muestra, con entrada gratuita, plantea la moda como un territorio situado entre el recuerdo del pasado y la imaginación del futuro, y se aleja de una presentación cronológica para establecer conexiones entre diferentes etapas, referencias e inquietudes presentes en la trayectoria de la diseñadora.

El recorrido comienza en la planta baja de la Sala Canal de Isabel II, donde cinco dioramas recrean escenas inspiradas en referencias como la Hermandad Prerrafaelita, el mundo vegetal, el paisaje lunar o el sueño americano. El espacio incorpora además una estructura cúbica que funciona como sala de proyección y acoge una obra audiovisual creada específicamente para la exposición.

La primera planta reúne las colecciones relacionadas con la nostalgia, mientras que la segunda presenta las propuestas de carácter más utópico y reivindicativo de Locking. El recorrido concluye en la tercera planta, dedicada al proceso creativo de la diseñadora, desde las primeras ideas hasta la materialización de sus colecciones.

En esta última sección se muestran fotografías, vídeos de desfiles y obras de artistas como Andy Warhol, Damien Hirst o Juergen Teller, que permiten acercarse a las referencias e influencias que han acompañado el trabajo de la diseñadora.

En julio, mes en el que el Ejecutivo autonómico anunciaba la prórroga de esta exposición, la instalación ya había recibido a más de 48.000 visitantes desde su apertura.

Las actividades son gratuitas y cuentan con medidas de accesibilidad, entre ellas plazas reservadas para personas con discapacidad, préstamo de apoyos técnicos, materiales adaptados y visitas en Lengua de Signos Española.

CASI DOS DÉCADAS DE TRAYECTORIA

Nacida en Toledo en 1970, Ana Locking ha desarrollado una trayectoria vinculada a la renovación de la moda española durante las últimas décadas, además de impulsar proyectos relacionados con el arte contemporáneo y colaborar con instituciones culturales y artísticas nacionales e internacionales.

Entre sus principales reconocimientos figuran el Premio Nacional de Moda 2020, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021, el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 2022 y el nombramiento como Hija Predilecta de Castilla-La Mancha en 2023.