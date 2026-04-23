Los últimos informes rebajarían el riesgo del Real Madrid-Hapoel de Euroliga, pendiente de revisión

Calentamiento del Real Madird y el Hapoel de Tel Aviv en el partido disputado a puerta cerrada el pasado mes de marzo en el Movistar Arena. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

ALCORCÓN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha avanzado que los últimos informes de riesgo sobre el partido entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv de cuartos de final de Euroliga pasan el nivel de alerta de alto a medio, aunque ha subrayado que la decisión definitiva sobre el aforo del encuentro quedará condicionada a la reunión de coordinación prevista para este jueves.

"Estábamos en nivel alto en los anteriores partidos de esta naturaleza que se han celebrado, ahora hablamos de un nivel medio, pero vamos a actualizar toda la información y, fruto de lo que allí compartamos, decidiremos en consecuencia", ha declarado.

Además, ha explicado que los dispositivos se ajustarán tras revisar los informes policiales más recientes, con el objetivo de encajar el desarrollo del encuentro con las concentraciones comunicadas en el entorno del recinto.

"Se determinarán aquellas decisiones que posibiliten el que se pueda desarrollar los eventos planificados en condiciones de seguridad, pero que también se puedan desarrollar de manera compatible, lógicamente, con el ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho de reunión y manifestación", ha insistido.

Los últimos partidos que han disputado equipos israelíes en la capital se han disputado a puerta cerrada después de que así lo decidieran la Delegación del Gobierno en Madrid en coordinación con las fuerzas de seguridad y los clubes deportivos madrileños involucrados.

De hecho, ambos clubes ya jugaron a puerta cerrada un partido de fase regular de Euroliga a finales del pasado mes de marzo. Estas medidas encaminadas a garantizar la seguridad en el contexto de los partidos han sido criticadas por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, señalando la "incompetencia" del delegado.

El Real Madrid de baloncesto disputará el miércoles y el viernes de la semana que viene los dos primeros partidos de la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga, la máxima competición de baloncesto a nivel continental.