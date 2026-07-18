Universidades madrileñas impulsan una campaña para recaudar dinero por los niños afectados por terremotos en Venezuela

July 5, 2026, Caraballeda, Venezuela (Bolivarian Republic of: EDITOR'S NOTE: These images contain graphic content, including deceased victims. Viewer discretion is advised. CARABALLEDA, LA GUAIRA, VENEZUELA - JULY 5, 2026: Rescue and recovery teams contin - Laura De Chiclana/Jna Press / Zuma Press / Europa

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid (CRUMA) ha impulsado una campaña con Unicef para recaudar 50.000 euros y destinarlo a los niños afectados por los dos terremotos de Venezuela.

Se trata de un proyecto de educación para atender a los afectados más jóvenes, que corren el riesgo de sufrir una separación familiar, la interrupción de su educación, la pérdida de acceso a servicios sanitarios, la exposición a peligros físicos y los problemas de salud mental derivados del trauma, ha detallado la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) en su página web.

Al menos 38 hospitales y 432 centros educativos han resultado afectados por los terremotos, mientras que más de 2.500 infraestructuras presentan distintos niveles de daño, por lo que se está produciendo un "colapso" de los servicios públicos.

Los objetivos de CRUMA y Unicef son "sensibilizar y concienciar" a la comunidad universitaria sobre la "importancia" del compromiso social como parte de su formación y recaudar 50.000 euros a través de donaciones en https://colabora.unicef.es/ayudavenezuela-cruma.

La UAH ha recordado que su Fundación General dio alojamiento y comida durante días a los 40 miembros del equipo venezolano de fútbol que viajó a Alcalá de Henares para participar en la Madcup 2026. El torneo acabó el día del terremoto y los técnicos y jugadores de la delegación venezolana tuvieron que aplazar sus planes de regreso.

Más de 4.800 personas han muerto por el doble terremoto de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher registrado en el país a finales de junio, mientras que la cifra de heridos se sitúa, al igual que en los últimos partes oficiales, en 16.740 personas.