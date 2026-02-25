La urbanización de las obras de Parque Castellana arrancarán en abril y el túnel estará terminado a finales de año - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La urbanización de las obras de Parque Castellana arrancarán en abril y el túnel estará terminado a finales de año, ha informado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, desde los trabajos que se están acometiendo respaldado por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero.

Parque Castellana arrancó el pasado julio como proyecto de transformación urbana de la mano del soterramiento del paseo de la Castellana entre la calle Sinesio Delgado y el Nudo Norte de la M-30. Las actuaciones están cumpliendo la planificación establecida, ha confirmado Almeida, que ha detallado que en ocho meses se ha ejecutado un 36% de la obra.

La intervención se centra actualmente en un triple frente. Por un lado, se continúan ejecutando los 2.009 pilotes que servirán de contención al futuro túnel, de los que ya hay instalados 1.802, un 89,7% del total.

Al tiempo se está instalando la cubierta del futuro túnel, ejecutada en un 36,5%, y se está excavando el túnel para extraer más de 208.000 metros cúbicos de tierra. Está previsto que, si no hay contratiempos, el túnel esté finalizado antes de que concluya este año, del que ya se han excavado 253 metros lineales.

Almeida ha destacado que continúa "la gran transformación urbana de Madrid para mejorar la calidad de vida de los vecinos, vivan donde vivan, con la capacidad de acometer grandes infraestructuras que no se acometían en Madrid desde hace al menos veinte años, desde el soterramiento de la M-30".

SIMULTANEANDO DESDE ABRIL

"Apenas llevamos ocho meses de obra y ya se han ejecutado el 80% de los pilotes", ha cifrado Almeida, quien ha remarcado que "por donde había cuatro carriles en cada sentido de Castellana, donde pasaban miles y miles de coches todos los días irá a partir del año que viene h70.000 metros cuadrados de un gran parque de zonas verdes para disfrute de todos los vecinos de esta zona y como elemento de unión entre las Cinco Torres y el distrito financiero Madrid Nuevo Norte".

El alcalde ha insistido en que "a partir de abril se va a simultanear con poder ejecutarla en superficie". Será entonces cuando "esta obra ya no será continuar con los túneles que se están trabajando", de los que se han construido 300 metros de los 670.

Entonces ya no se habrá de uno sino de un "doble túnel" porque a aquel por el que van a circular se añadirá un segundo que será "la primera infraestructura que se está ejecutando de Madrid Nuevo Norte y que va a permitir conectar el Paseo de la Castellana con todo el desarrollo inmobiliario".

El túnel resultante de la nueva ordenación concentrará el tráfico bajo rasante permitiendo la continuidad del tronco de la Castellana hasta el Nudo Norte y su conexión a través de este nudo con otras vías de alta capacidad como en la actualidad (M-30, M-607, A-1 y M-11).

En el sur, la entrada o salida al túnel se corresponderá con la del actual paso inferior que salva la intersección con la calle Sinesio Delgado, mientras que al norte, su final se situará junto al Hospital La Paz, conectando directamente con el Nudo Norte.

El diseño del túnel se ha realizado en dos niveles para minimizar el impacto en el arbolado existente y poder conservar el mayor número de ejemplares, especialmente los de mayor porte como las coníferas ubicadas en el lateral este. Ese segundo nivel del túnel será el que, en un futuro, permitirá conectar la Castellana con el barrio de Begoña y el nuevo desarrollo de Madrid Nuevo Norte, salvando el Nudo Norte. El nuevo túnel contará con tres carriles por sentido.

NUEVO PARQUE

Parque Castellana tendrá una longitud de 675 metros y una anchura de 90 metros y generará un espacio de 70.000 metros cuadrados en superficie, lo que permitirá la integración como un solo ámbito continuo del entorno de las cinco torres y el Hospital Universitario La Paz con la antigua Colonia de San Cristóbal y el futuro centro de negocios que contempla Madrid Nuevo Norte.

El proyecto supondrá la materialización del remate norte del paseo de la Castellana como eje estructurante norte-sur de la ciudad. Una vez construido el túnel, en superficie solo circulará el transporte público y el tráfico local de acceso a los edificios.

El espacio generado sobre el túnel estará compuesto de varias zonas diferenciadas que, en su conjunto, formarán un nuevo parque urbano con numerosas áreas estanciales, de recreo y de paseo, todas ellas conectadas de manera accesible entre sí y con ambos flancos del paseo de la Castellana. La creación de Parque Castellana supondrá la plantación de 787 nuevos árboles, que, sumados a los ya existentes, serán más de un millar y de más de 38.000 arbustos.

Para integrar las bocas del nuevo túnel, en la parte sur del ámbito, se creará una suave colina en cuya cima se instalarán una serie de bancos de piedra. Siguiendo hacia el norte, la parte de descenso de la colina será aprovechada para crear varias líneas de piedra escalonadas en forma de gradas que generarán una suerte de teatro al aire libre. Junto a este espacio, se construirá una fuente de chorros.

GRAN PLAZA CENTRAL

Parque Castellana tendrá una gran plaza central con forma de dos círculos contiguos rodeados de una arboleda. Uno estará totalmente despejado y el otro contará con una pérgola de unos 25 metros de diámetro con plantas tapizantes en la parte superior.

Junto a la plaza central se ubicará un pinar que también integrará ejemplares de cipreses, cedros y encinas. Este bosque urbano tendrá un camino longitudinal y varios transversales, en cuyos márgenes se podrán encontrar espacios estanciales, un circuito biosaludable, zonas de juegos infantiles y de calistenia y un kiosco-cafetería.

El tramo final del ámbito estará rematado por una pérgola de carácter monumental y forma elíptica que combinará la función ornamental con la capacidad tecnológica para producir energía gracias a paneles fotovoltaicos.

Bajo ella se ha previsto el único paso transversal de todo el ámbito para el transporte público y el tráfico. También bajo esta estructura, al igual que en el extremo sur, las bocas norte del túnel se integrarán mediante un jardín sobre sus rampas. Se incluirá un cantón de jardinería y un pequeño pabellón adosado a él en el que se instalarán todos los componentes necesarios para la conversión y, en su caso, volcado a la red de la instalación fotovoltaica de la pérgola tecnológica.