La URJC dispondrá de once 'puntos violeta' en sus campus universitarios

Imagen de un 'punto violeta' en la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MÓSTOLES 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Abraham Duarte, han suscrito este martes un acuerdo por el que la institución académica implantará una red de 'puntos violeta', convirtiéndose en la primera universidad de la Comunidad de Madrid en sumarse a esta iniciativa.

"Quiero agradecer al rector el ser la primera universidad de la región que se suma a esta iniciativa para abrir 'puntos violeta' en sus instalaciones y seguir, comprometiéndose con la lucha contra la violencia machista de primera mano", ha declarado Martín, quien ha precisado que se habilitarán hasta once espacios seguros en la URJC.

El objetivo es crear zonas claramente identificables dentro de la comunidad universitaria para acercar recursos, ofrecer información y acompañamiento a posibles víctimas, además de sensibilizar al conjunto de la población universitaria.

"Es un paso muy importante porque vamos a transmitir información, pero también a generar seguridad. Y con ello, además, pretendemos implicar al conjunto de la ciudadanía en la lucha contra la violencia machista", ha añadido el delegado, quien ha expresado su deseo de que, tras la URJC, se sumen el resto de universidades e instituciones.

Será personal de la Delegación del Gobierno el encargado de proporcionar el material que se distribuirá en los 'puntos violeta' --cartelería, 'roll ups', pegatinas y guías de actuación-- con códigos QR para facilitar el acceso a la información.

Asimismo, se ocupará de formar a las personas que atenderán estos espacios y a los voluntarios que deseen adquirir conocimientos básicos en esta materia. "Esto sucederá a mediados del mes de febrero, por tanto, una vez que se haya dado esta formación, los 'puntos violeta' quedarán formalmente abiertos y el servicio se prestará de forma casi inminente", ha señalado Martín.

Por su parte, Duarte, quien ha valorado muy positivamente la iniciativa, ha subrayado que la finalidad no es solo atender a estudiantes o a la plantilla femenina, "sino que cualquier persona del entorno" que lo necesite pueda encontrar apoyo.

En total, está prevista la creación de once espacios seguros repartidos entre las bibliotecas de los distintos campus de la URJC en Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Aranjuez y en los madrileños de Vicálvaro y Quintana, así como en las secretarías de estudiantes.

Además, según ha avanzado el delegado del Gobierno, próximamente estos 'puntos violeta' se extenderán también a las oficinas de la Agencia Tributaria y a las de la Seguridad Social.

Esta iniciativa se enmarca en el catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género, fruto del trabajo conjunto de los ministerios de Igualdad, Interior, Justicia, Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030.