Los usuarios de la EMT aumentaron un 1,7% en marzo en Madrid y subieron un 3,3% los viajeros en Metro

Archivo - Un autobús urbano de la EMT circula por las inmediaciones del intercambiador de Moncloa, en Madrid (España), a 1 de julio de 2020. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros que optó por los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) para desplazarse en la ciudad de Madrid subió un 1,7% en marzo con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los que se decantaron por el Metro crecieron un 3,3%.

Según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los autobuses de la EMT en la capital registraron un total de 44,5 millones de pasajeros en el mes de marzo. En Metro, casi 68,88 millones de pasajeros pasaron por el suburbano en marzo.

En total, en la Comunidad de Madrid 51,8 millones de viajeros usaron el autobús en marzo lo que supone un 2,5% más que en el mismo mes del año anterior frente a un aumento del 4,9 a nivel nacional. En lo que va de año, la media de crecimiento del transporte urbano en la región un 0,5%.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+14,6%), Castilla y León (+12,3%) y Castilla - La Mancha (+9,5%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Madrid (+2,5%) Aragón (+3%) y Cataluña (+3,5%).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.