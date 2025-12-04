Valdebebas incorpora cerca de 3.000 nuevos árboles y plantas en el entorno de la M-12 y la calle Julio Cano Lasso

Participantes en la plantación de arbustos en Valdebebas - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha concluido este jueves la repoblación forestal de 2.930 nuevas plantas autóctonas y árboles en el barrio de Valdebebas, del distrito de Hortaleza.

Según recoge el Consistorio en un comunicado, ha acudido a la última plantación el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, acompañado por el concejal de Hortaleza, David Pérez.

La reforestación de la parcela existente entre la M-12 y la calle Julio Cano Lasso ha sido ejecutada por la Dirección general de Gestión de Agua y Zonas Verdes y ha contado con una inversión de 89.700 euros, financiada por el programa Madrid Compensa.

El objetivo es recuperar espacios, mejorar la biodiversidad, garantizar la viabilidad de las nuevas plantaciones en condiciones mediterráneas, optimizar la infiltración y retención de agua en suelos compactados y combatir la erosión en los mismos, a la vez que se crea un espacio de salud y bienestar. El proyecto, que cuenta con financiación de Sanitas, ha consistido en la reforestación de más de 32.000 metros cuadrados junto al nuevo hospital que la compañía ha construido en Valdebebas.

La plantación absorberá 1.548 toneladas de CO2 al año y contribuirá a generar un entorno más saludable, "en línea con el compromiso medioambiental de Sanitas, que trabaja bajo el concepto de 'One Health', según el cual cuida la salud de sus pacientes mirando también por la salud del entorno en el que viven. La creación de zonas verdes, especialmente en áreas urbanas, es fundamental para proteger la salud de las personas".