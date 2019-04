Van Grieken dice que Garrido fue un "gran presidente" para la Comunidad de Madrid y que seguirá siendo un "gran amigo"

Publicado 25/04/2019 13:23:07 CET

BOADILLA DEL MONTE, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Rafael Van Grieken, ha dicho que Ángel Garrido fue un "gran presidente" para la Comunidad de Madrid y que en lo personal seguirá siendo para él un "gran amigo", tras haber sido incluido como número 13 en las listas de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid.

Preguntado por los medios de comunicación en Boadilla, tras el anuncio de Garrido de formar parte de las listas de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid y no ir como número 4 en las listas del PP al Parlamento Europeo, Van Grieken ha declinado opinar respecto a esta decisión.

"En la parte de las decisiones personales, ahí lo que me van a permitir es que no soy quien para opinar. Es él el que ha tomado una decisión, una decisión que tendrá sus razones y que desde luego no me corresponde valorar", ha resaltado.

Van Grieken ha recordado que ha trabajado "de manera muy cercana" con Garrido y que ha sido un "gran presidente" para la Comunidad Madrid "igual que lo fue anteriormente Cristina Cifuentes".

"Ha dado lo mejor de sí para para la Comunidad Madrid hasta ese momento y seguirá siendo desde el punto de vista personal un gran amigo, como lo es también Cristina Cifuentes", ha subrayado.

Finalmente, ha recordado el "cariño y la vinculación" que le unen a Garrido por que fue una persona que le dio su "confianza para estar en el Gobierno regional durante estos años".