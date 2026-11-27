Vandalizan el exterior de la sede de la Dirección de Área Territorial Educativa (DAT) Sur con pintadas y pintura verde. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Dirección de Área Territorial educativa (DAT) Sur, ubicada en Leganés, ha sido vandalizada la pasada noche con grafitis en la fachada y pintura verde en una de las puertas.

Según han señalado fuentes de la Consejería de Educación, Ciencias y Universidades, las pintadas han sido realizadas por "grupos de radicales". Asimismo, han explicado que el vigilante avisó a la Policía, pero los presuntos autores de las mismas huyeron antes de la llegada de las Fuerzas de Seguridad.

Las mismas fuentes han indicado que los responsables de la DAT Sur presentarán una denuncia por los hechos. En las fotos remitidas a los medios hay pintadas en las que se leen: 'Zarzalejo, dimisión', 'Educación pública' o 'Huelga' con letras verdes.

Las pintadas coinciden con la séptima semana de la huelga indefinida en la educación pública madrileña, iniciada el pasado 14 de octubre, en la que los docentes reivindican "mejoras en el sistema educativo y más recursos".

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha considerado en reiteradas ocasiones que se trata de una huelga "política". Defiende que, a pesar de que es un derecho constitucional, "no puede ser justificación para el hostigamiento, la intimidación o la vulneración de los derechos de los demás, como está ocurriendo cada día desde que empezó".