Vecinos del barrio de Comillas se muestran "contentos y satisfechos" con la nueva estación de Metro en la Línea 11

Publicado 11/12/2019 16:23:02 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Asociación de Vecinos del barrio de Comillas, Elena Sigüenza, ha asegurado que los vecinos se han mostrado "contentos y satisfechos" con el anuncio de la prolongación de la línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal que incluirá una nueva estación en Carabanchel.

Supondrá un coste de 30 millones de euros y con ella que se beneficiarán aproximadamente 20.000 personas. Con la nueva estación de Comillas y la ya anunciada en Madrid Río, la ampliación sumará cinco estaciones más a la línea 11 que, en la actualidad, conecta La Fortuna con Plaza Elíptica y sólo tiene conexión con la línea 6 en esta última estación.

"Estamos bastante contentos y satisfechos porque han sido una serie de meses de bastante movilización, recogida de firmas, y no sabíamos lo que podía hacer la Comunidad pero estamos bastante contentos", ha expresado en declaraciones a Europa Press.

Pese a que considera que el barrio "no es demasiado grande" ha indicado que son unos 30.000 habitantes que están entre Opañel y Usera y era "fundamental" que hubiera una estación de Metro en el entorno de la calle de Comillas.

"Estamos bastante distantes y no tenemos conexión y no estaba justificado que no hubiera una estación en nuestro barrio. Esto era de sentido común", ha concluido.