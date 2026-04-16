Vecinos de Batán alertan de cortes de Internet "de hasta cinco días" por las obras de A-5 y de su impacto en el comercio

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, Enma López, y el concejal Pedro Barrero - EUROPA PRESS

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del barrio de Batán, en el distrito de Latina, han alertado de cortes de Internet "de hasta cinco días" que vinculan a las obras de la A-5, una situación que, según han trasladado, está teniendo un impacto directo en los comercios y en la vida cotidiana de la zona.

Pilar Gómez, de la asociación Casa de Campo Batán, ha explicado a Europa Press que "el último corte fue en Semana Santa durante cinco días", dentro de una serie de incidencias que, según ha denunciado, "no se avisan, vienen sobrevenidas y generan muchos problemas a los vecinos".

En este sentido, ha subrayado las consecuencias para el pequeño comercio. "Muchos de los comercios se quedaron sin TPV; cuando se cae Internet tienen que cobrar en efectivo", ha señalado, apuntando además que "tampoco funcionaban los cajeros del barrio", lo que obligó a desplazamientos a otras zonas para poder disponer de dinero.

"Evidentemente entiendo que esos días habrán tenido pérdidas de venta", ha señalado Gómez, quien ha indicado que las incidencias afectaron también a barrios cercanos como Campamento y Casa de Campo.

Junto a los problemas de conectividad, esta vecina ha señalado otras consecuencias, a su juicio, de las obras de la A-5, como "cortes de agua sin avisar" o "falta de presión" en el suministro.

Más allá de estas incidencias, Gómez ha trasladado la preocupación vecinal por el futuro del barrio, advirtiendo de la pérdida de comercio de proximidad y del aumento de viviendas de uso turístico. "Hay muchos pequeños comercios que se jubilan y lo que hacen es vender el local y hacen viviendas. Se están abriendo muchísimas viviendas turísticas", ha indicado, alertando de un "proceso de gentrificación tremendo".

"Nos preocupa mucho perder el comercio que tenemos en el barrio y también muchos vecinos, porque los alquileres están subiendo de forma estratosférica", ha añadido, al tiempo que ha reclamado una rehabilitación integral del entorno que incluya zonas como la colonia Lourdes o el entorno del metro de Batán.

Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Emma López, ha respaldado las denuncias de los vecinos tras visitar el barrio junto al concejal socialista Pedro Barrero.

"Estamos hablando de cortes de Internet que duran a lo mejor hasta cinco días" y de comercios que "han estado cinco días sin poder aceptar pagos con tarjeta", ha señalado López, quien también ha enmarcado estas incidencias en el desarrollo de las obras de la A-5.

Asimismo, ha advertido de que, aunque se trata de una actuación que comparten, "hay que tener también en cuenta cómo se está realizando esa obra" y ha defendido la necesidad de garantizar la supervivencia del tejido comercial.

"Por muy buenas que sean las obras, tenemos que conseguir que todo ese tejido comercial que tenemos en este barrio sobreviva a esas obras", ha afirmado en declaraciones a los medios.

En este sentido, ha criticado que las ayudas anunciadas por el Gobierno municipal a los comercios afectados "llegan ya un año tarde" y ha denunciado una situación de "abandono diario" en los barrios, señalando que "estos vecinos también son de primera, también pagan sus impuestos y lo que vemos es que Almeida les abandona".

"Es un abandono diario, se ve en las plazas, se ve en el estado de los parques, se ve la falta de cuidado de las instalaciones, se ve la falta de cuidado de los equipamientos y es que estos vecinos también son de primera", ha afirmado, para concluir con una llamamiento al primer edil a "escuchar" a sus vecinos.