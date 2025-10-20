Vecinos de Bernabéu celebran el auto "demoledor" de TSJM sobre los parkings: "Se confirma que era una ilegalidad brutal"

Plaza Mahou en el Estadio Santiago Bernabéu, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del entorno del Santiago Bernabéu celebran el auto "demoledor" del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que acuerda mantener la anulación de la concesión de las obras para construir dos aparcamientos en el entorno del estadio.

Así lo ha trasladado el presidente de la Asociación Perjudicados por el Bernabéu, Enrique Martínez, a Europa Press, quien ha indicado que están "felices" al comprobar que la Justicia "da la razón" a los vecinos. "Aquí lo importante es que se ha confirmado que era una ilegalidad brutal, una vulneración bestial de la ley", ha afirmado.

Martínez ha recordado que esta "victoria" vecinal se produce tras "tirar de un carro entre mucha gente" y que ha logrado visibilizar que, en una pelea contra "gigantes", se puede ganar si se tiene "razón, fuerza, constancia y las cosas hechas como es debido".

"Cuando tú pones tal cantidad de pruebas encima de la mesa, pues es muy difícil que no te den la razón, porque los jueces son gente honrada y que cumplen con su trabajo, a veces no comprendido, a veces desgraciadamente, tal como estamos viviendo, con unos ataques absolutamente indecentes", ha recalcado Martínez.

En este sentido, ha insistido en que el trabajo de los jueces es "aplicar la ley" y que si se demuestra con "pruebas fehacientes" de que se ha "vulnerado", ellos "reaccionan" sin dejarse "amedrentar" ni "manipular".

"Cuando las cosas están tan claras los jueces no se permiten el lujo de pensar que se puede hacer de otra manera, entonces estamos muy satisfechos por eso, por la contundencia tan brutal que tiene la sentencia, que vuelve a ser demoledora", ha indicado.

LAMENTA QUE AYUNTAMIENTO NO SE HAYA REUNIDO CON ELLOS

Por otro lado, el presidente de la Asociación Perjudicados por el Bernabéu ha lamentado que el Ayuntamiento, bajo el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, no se haya reunido con ellos. "Esta es una de las cosas que nos hemos quejado porque nosotros no somos amigos de organizar broncas ni de pleitear con nadie. Yo creo que las cosas se deben hacer, lo primero de todo, sentándose en una mesa y decir 'bueno, ¿cuáles son los problemas?'", ha explicado.

Al hilo, ha afirmado que el Ayuntamiento "jamás" se ha puesto en contacto con la asociación y siente que se ha tratado a los vecinos "con absoluto desprecio", una afirmación que extiende al Real Madrid. "No se comprende", ha añadido.

En este sentido, ha lamentado la "falta" de talante, especialmente "de un servidor público o de una institución pública que su obligación es defender a los ciudadanos, no atacarlos". Por último, Martínez ha avanzado que desde la asociación seguirán "peleando" en vistas de que "posiblemente" se intente recurrir la sentencia al Tribunal Supremo (TS).