Vecinos de Carabanchel Alto celebrarán una gran fiesta en el parque Manolito Gafotas con Elvira Lindo como invitada

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto ha anunciado la celebración de una gran fiesta vecinal para conmemorar la apertura definitiva del parque Manolito Gafotas, un espacio verde que se abrió al uso del vecindario el pasado 15 de diciembre.

Según ha indicado el colectivo en un comunicado, de cara a esta cita, prevista para febrero o marzo de 2026, invitarán a la creadora del popular Manolito Gafotas, Elvira Lindo, y el dibujante de este personaje literario vinculado al barrio para celebrar con ellos "por todo lo alto" una reivindicación que la vecindad califica como "histórica".

Según ha recordado la AV, el acondicionamiento del parque, situado entre las viviendas del PAU de Carabanchel y la autopista M-40, debería haber finalizado en 2004, año en que la Junta de Compensación entregó la urbanización al Ayuntamiento de Madrid.

"Pero dicha Junta no lo realizó, y el Ayuntamiento no fue capaz de exigirlo en todo este tiempo. Han pasado, por lo tanto, más de 20 años, y los niños pequeños que empezaron a poblar esta zona del barrio no han podido corretear por sus caminos en todo este tiempo, siendo ahora ya adolescentes bien crecidos", han explicado desde la asociación.

En este contexto, subrayan el papel clave de la movilización vecinal para evitar la pérdida definitiva de la franja verde, amenazada durante años por proyectos de ampliación de la M-40.

"Si no hubiera sido por la persistencia de la lucha vecinal, con las plantaciones anuales (hasta en 20 ocasiones) de un total de varios cientos de árboles, seguramente esta franja de terreno, amenazada por un proyecto de ampliación de la M-40, se habría perdido para siempre, como ya ocurrió de manera parcial por la incorporación de la M-45 a la M-40", han subrayado.

Por último, la entidad ha destacado que los vecinos han sido los principales impulsores del nombre de 'Manolito Gafotas', frente a la denominación oficial inicial de 'Caballerizas reales', aprobada por la Junta Municipal de Carabanchel.