MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.160 árboles dan vida al parque Manolito Gafotas, en Carabanchel, con merenderos, pista de baile y de skate, ha destacado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras su visita a esta zona verde junto con la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal del distrito, Carlos Izquierdo.

Ubicado entre la avenida de Carabanchel Alto y la carretera del Barrio de la Fortuna, los trabajos han supuesto una inversión de 4,4 millones de euros para mejorar una superficie de más de 116.000 metros cuadrados y 2,7 kilómetros de longitud. Las obras de reurbanización han consistido en la renovación de los pavimentos, la actualización de los itinerarios peatonales conforme a la normativa de accesibilidad universal y la restauración paisajística con especies vegetales autóctonas.

Todo ello con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales del entorno, dotando a los vecinos de un gran pulmón verde y reduciendo el impacto visual y acústico de la M-40. La intervención ha sido "terminada antes del plazo previsto y marca calidad de vida y mejora la vida de los ciudadanos, que es el objetivo del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid", ha afirmado el alcalde.

El parque estará rodeado de "la nueva biblioteca que está prácticamente finalizada o la nueva Unidad Integral de Distrito de la Policía Municipal". El proyecto ha incorporado tres recorridos longitudinales este-oeste: una senda urbana peatonal, una senda forestal ciclista bidireccional y una senda forestal peatonal, estas dos últimas separadas por un parterre verde.

UN MIRADOR

La zona triangular más amplia del parque ofrece diversas opciones de ocio, con áreas de juegos infantiles, espacios de ejercicio para mayores, zonas de petanca y calistenia, merenderos con sombra y una pista de baile. También se ha habilitado un mirador con zona estancial, una pista de patinaje y un anfiteatro al aire libre.

Los trabajos han incluido la instalación de alumbrado público con luminarias led de alta eficiencia, la colocación de casi un centenar de bancos y la plantación de 1.162 árboles y más de 27.000 arbustos.

El proyecto de renovación ha incluido la puesta en valor de restos arqueológicos como la noria y otras estructuras asociadas al antiguo Palacete de la Duquesa de Santoña, del siglo XIX.

Estas mejoras se suman a la intervención realizada en 2022, que permitió finalizar las actuaciones previstas en el plan de urbanización del PAU de Carabanchel, aprobado en 1999 y ejecutado por la junta de compensación.