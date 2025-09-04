Vecinos de la colonia de San Cristóbal piden que las obras de Castellana no se realicen por la noche por los ruidos

Archivo - Dos obreros trabajan durante el inicio de la segunda fase de las obras de Parque Castellana, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El Ayuntamiento recuerda que no trabajar en horario nocturno "alargaría mucho la obra"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la colonia de San Cristóbal, en el distrito de Chamartín, han pedido que las obras del Parque Castellana no continúen por la noche por los "ruidos" que han convertido sus noches en "un calvario".

En concreto, la Asociación Vecinal San Cristóbal Barrio de Castilla ha empezado a reunir firmas en la página 'change.org' para reclamar a las autoridades locales la prohibición de los trabajos de construcción durante las horas nocturnas.

"El ruido nocturno generado por las obras de soterramiento ha convertido nuestras noches en un calvario. Como residente de San Cristóbal, sé de primera mano la importancia del descanso nocturno, tanto para los vecinos como para los pacientes hospitalizados en el Hospital de La Paz. La vitalidad diaria y la salud de muchos dependen de un sueño reparador, que actualmente se nos está negando", ha indicado la vecindad en un comunicado.

En este sentido, los vecinos han remarcado que las obras nocturnas en esta zona "generan un nivel de ruido que excede lo permitido por las normativas sonoras del municipio, afectando el bienestar y la salud de miles de ciudadanos".

"Proponemos que los trabajos de construcción se limiten a las horas diurnas, concretamente entre las 8 y las 20 horas, así mitigando el impacto que estas obras están teniendo sobre nuestras vidas y asegurando que la ejecución del proyecto respete el derecho al descanso y la salud pública", han exigido.

Fuentes del Área de Obras y Equipamientos han remarcado a Europa Press que el Consistorio es "consciente de las molestias" que genera cualquier obra que se desarrolla en el espacio público y han subrayado que trabajan por "minimizarlas" y que las actuaciones que se realizan por la noche sean "los menos ruidosos".

"En el caso de este gran proyecto, no trabajar en horario nocturno alargaría mucho la obra, lo cual generaría más inconvenientes y durante más tiempo a los vecinos", han insistido.