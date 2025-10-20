Vecinos de Lavapiés advierten que Tapapiés es "un desmadre" con gente haciendo botellón: "No se puede bajar a la calle"

Los vecinos advierten que 'Tapapiés' es un "desmadre" con gente "bebiendo en la calle" - AV LA CORRALA

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Lavapiés advierten que el Festival Multicultural de Tapas y Música de Lavapiés 'Tapapiés' se está convirtiendo en "un desmadre" de gente haciendo botellón y bebiendo en la calle durante los días que dura el evento.

En concreto, los residentes de este barrio apuntan a una masificación en torno a los bares y restaurantes que participan en este festival, que ofrece tapa y botellín de cerveza a un precio de 3,50 euros. Asimismo, la programación también incluye conciertos, pasacalles y otros espectáculos gratuitos.

Manuel Osuna, de la Asociación Vecinal La Corrala, ha trasladado a Europa Press que los vecinos se encuentran estos días a "gente bebiendo, orinando y vomitando" bajo sus casas, algo que traslada cierta sensación de "inseguridad" y que no invita precisamente "a bajar a la calle".

Igualmente, ha señalado que la cantidad de gente que se reúne durante la celebración de Tapapiés lleva a una generación de residuos importante, con botellas y latas abandonadas al terminar la fiesta, aunque subraya que el servicio de limpieza del Ayuntamiento se encarga luego de recogerlo. "Pero es un gasto de dinero innecesario", ha afirmado.

Pese a todo, ha aclarado que los vecinos no están "en contra" de celebrar este evento, pero ven "inviable" que se desarrolle en plazas como las de Arturo Barea, Nelson Mandela y Lavapiés, además de las calles Argumosa y Miguel Servet. "Hay gente bebiendo en la calle, esto no es un recinto ferial ni tampoco son fiestas patronales", ha subrayado.

Esta situación, insiste, está generando "malestar y quejas" entre los vecinos, que no pueden descansar "a pesar de que tienen que ir a trabajar al día siguiente", todo por un "turismo de borrachera" que "no crea empleo" ni tampoco deja "nada en el barrio".