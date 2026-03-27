Vecinos de Mbaye dicen que fue detenido "entrando en casa" y hablan de "acoso policial cotidiano" a gente racializada

Archivo - El secretario de antirracismo de Podemos y exdiputado de la Asamblea de Madrid, Serigne Mbayé - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye han denunciado este viernes que fue detenido en la víspera "cuando estaba entrando en su casa" y han alertado del "acoso policial cotidiano" al que, dicen, se enfrentan las personas racializadas del barrio.

Mbaye fue detenido junto a otras seis personas por atentado contra agente de la autoridad, resistencia y desobediencia y lesiones, tras un incidente con la Policía ante la negativa de este a identificarse ante los agentes, que al parecer le habrían sorprendido merodeando entre coches en una zona donde se han producido robos en coches.

Los vecinos han lanzado un comunicado, difundido por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), en el que afirman que Mbaye se disponía a entrar en su casa cuando una pareja de agentes de paisano le pidió que se identificara, a lo que el exdiputado se negó argumentando que no había motivo para tal.

En ese momento, "la dureza de la Policía escaló muy rápido", llegando a inmovilizar a Mbaye en el suelo "con fuerza desproporcionada". Sin embargo, tanto la Policía Nacional como la Delegación del Gobierno han defendido presisamente la proporcionalidad de la intervención de los agentes.

VECINOS ACUDIERON A AYUDAR A MBAYE

Algunos vecinos que observaron lo que estaba ocurriendo decidieron bajar a la calle a ayudar a Mbaye y evitar que fuera detenido. Algunos residentes del bloque argumentaron que se trata de un "miembro de la comunidad y que es una persona tranquila".

Sin embargo, los vecinos se encontraron con una respuesta "cada vez más desproporcionada" por parte de los agentes, llegando finalmente a producirse un enfrentamiento con la Policía, que llegó a tener que pedir refuerzos para controlar la situación.

Finalmente la Policía detuvo a siete personas --incluido Mbaye-- a las que, según los vecinos, "tiraron al suelo" y pusieron "la rodilla en la cabeza". En total cuatro vecinos sufrieron lesiones, y dos de ellos han tenido que ser atendidos de nuevo en urgencias este viernes por la mañana.

"IDENTIFICACIÓN INJUSTA POR PERFIL RACIAL"

Por último, los vecinos de Mbaye han denunciado lo que, a su juicio, se trata de una nueva "identificación injusta por perfil racial" al exdiputado de Podemos; y han subrayado que "ningún otro vecino" blanco del edificio ha sido nunca identificado en la calle ni en la puerta de su casa.

Sin embargo, "esta es la segunda vez que paran a Serigne", africano de origen senegalés, en las inmediaciones de su vivienda. Además, alertan de que esta misma persona ha sido identificado y acosado en las calles "decenas de veces".

"Sabemos que esto no es un caso aislado ya que lo observamos cada día en nuestros trayectos cotidianos y lo escuchamos en boca de las personas afectadas", han remachado los vecinos del barrio, que alertan del "constante acoso" de la Policía a las personas negras de la zona.