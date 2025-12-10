Vecinos de Montecarmelo llevan a los tribunales el nuevo decreto municipal que impulsa el cantón

Archivo - Vecinos de Montecarmelo (Madrid) realizan una cadena humana para protestar por la ubicación del cantón de limpieza, el 27 de abril de 2025. - ASOCIACIÓN VECINOS MONTECARMELO - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Afectados por el Proyecto de Instalación de un Cantón y una Base del Selur en Montecarmelo ha presentado ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid un recurso contra el decreto municipal aprobado el pasado 3 de junio, por el que el Ayuntamiento de Madrid dio luz verde al proyecto técnico para construir un cantón de limpieza junto a varios centros educativos del barrio situado en el norte de Madrid.

En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la asociación reclama que el Ayuntamiento aporte el expediente administrativo completo, incluyendo el proyecto técnico íntegro y todas las memorias justificativas del cambio de parcela, para poder formular demanda en plazo.

La lucha vecinal contra el cantón lleva más de dos años marcada por la preocupación por su ubicación junto a varios centros educativos y zonas residenciales. Desde que el Ayuntamiento decidió cambiar la parcela inicialmente prevista por otra situada en plena zona escolar, asociaciones de vecinos, AMPAS y el Colegio Alemán han impulsado movilizaciones, campañas informativas e incluso acciones judiciales para frenar este proyecto.

Detrás de la asociación que interpone la demanda está la Plataforma de Afectados por el Cantón de Montecarmelo, quien impugna el decreto al carecer de "sustento legal, jurídico y urbanístico, y conllevar unos más que evidentes riesgos para la salud y la integridad de los vecinos y para la calidad del Medio Ambiente de Montecarmelo".

El colectivo considera que el Consistorio está intentando reactivar un proyecto anulado judicialmente después de que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 declarara la nulidad de pleno derecho de los decretos que modificaron la ubicación original del cantón, al no haberse sometido a evaluación ambiental el cambio de parcela previsto en el contrato de limpieza adjudicado a Urbaser.

Los vecinos sostienen que el Ayuntamiento está actuando mediante "hechos consumados", al impulsar un nuevo proyecto sin esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelva la apelación interpuesta por el Consistorio contra la sentencia que anuló el cambio de ubicación. Entienden que el plan carece de "fundamentación jurídica y urbanística" y debe ser declarado nulo.

PARCELA JUNTO A COLEGIOS

La parcela seleccionada, la 26.2.b del ámbito Montecarmelo, se encuentra a escasos metros del Colegio Alemán, la guardería pública Sol Solito, el Colegio Santa María la Blanca y otros centros educativos que suman más de 4.300 menores, según detalla la Asociación.

El escrito judicial advierte de que el proyecto incluye instalaciones de gestión y almacenamiento de residuos -algunos peligrosos-, talleres, aparcamientos de vehículos pesados y repostaje de GNC, lo que a su juicio resulta "incompatible" con un entorno estrictamente escolar y residencial

El conflicto se agravó en abril de 2025, cuando, según el escrito, el Ayuntamiento procedió a la tala de árboles en la parcela a pesar de que el procedimiento judicial previo estaba "visto para sentencia", provocando indignación vecinal.

Además, asociaciones de madres y padres y el propio Colegio Alemán se han mostrado en contra del proyecto y han protagonizado iniciativas públicas denunciando riesgos para la seguridad vial, especialmente tras varios atropellos recientes protagonizados por vehículos de limpieza en Madrid.

El escrito solicita la admisión a trámite y reclama que el Ayuntamiento aporte el expediente administrativo completo, incluyendo el proyecto técnico íntegro y todas las memorias justificativas del cambio de parcela, para poder formular demanda en plazo.

INTENCIÓN DE LLEGAR A UN ACUERDO

El pasado jueves, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, manifestó tras la Junta de Gobierno que había intención es "llegar a un acuerdo lo antes posible" en torno al cantón de Montecarmelo, que no será más que "un lugar donde los trabajadores puedan cambiarse".

"Creo que este tema ya ha durado demasiado tiempo y que ha habido demasiadas intoxicaciones. Ha quedado más que demostrado que no va a ser un megacantón, ni va a haber una instalación de gestión de residuos", aseguró.

Así, el alcalde insistió en que lo que pretenden es "un lugar donde los trabajadores puedan cambiarse, que puedan tener mejores instalaciones y depositar allí sus utensilios de trabajo".