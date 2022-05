Vecinos de Parque Miraflores de Fuenlabrada inician mañana movilizaciones ante el cierre de consultorio médico en verano

FUENLABRADA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Parque Miraflores, un distrito a varios kilómetros del casco urbano de Fuenlabrada, iniciarán mañana viernes nuevas movilizaciones en el barrio ante el previsible cierre del consultorio médico en julio y agosto con el corte durante una hora de la principal calle del distrito, junto al centro de salud.

La asociación de vecinos llevará a cabo esta movilización y protesta para que la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid escuche a los vecinos.

Según la presidenta de la asociación, Yolanda Mora, el centro cerrará previsiblemente en julio y agosto debido a que el personal se desplazará al centro de Loranca para cubrir las bajas estivales en este complejo, dejando nuevamente "desabastecido al distrito de asistencia de Atención Primaria".

El colectivo lleva recogidas 1.500 firmas que el pasado mes de marzo la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Fuenlabrada (CLAVES) entregó en la sede de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para reivindicar la apertura total del consultorio, que los últimos 700 días hasta marzo apenas permaneció abierto una treintena de días.

"La gente está desesperada por la atención médica", se ha lamentado Mora, quien recuerda el consultorio es un "servicio fundamental" al que tienen derecho los vecinos de la zona. El barrio cuenta con un importante porcentaje de gente mayor que requiere de este servicio, y que los desplazamientos al centro más cercano, en Loranca, suponen un trastorno porque se necesita vehículo para poder llegar.

La asociación vecinal no descarta iniciar nuevas medidas de protesta si, con la movilización de este viernes, no encuentran solución. Por ello, no descartan manifestarse en quince días ante la gerencia del Área IX de Atención Primaria. El último cartucho pasaría por encerrarse durante varios días un grupo de vecinos en el consultorio, un extremo al que no quieren llegar, según ha informado la portavoz vecinal.

El Ayuntamiento ha apoyado en todo este tipo a los vecinos. El alcalde, Javier Ayala (PSOE), manifestó que "es imprescindible" el consultorio de Parque Miraflores. "Necesitamos el servicio público", esgrimió.