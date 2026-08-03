Vecinos del bajo a 5ª planta del edificio del ático siniestrado en Chamberí se realojarán en una o dos semanas

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en un restaurante, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España). Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han trabajado hoy en la extinción de un incendio declarado en un restaurante situado en la calle Bravo M - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la planta baja a la quinta del edificio siniestrado en el número 52 de la calle García Paredes, en Chamberí, podrán realojarse en una o dos semanas, si no antes; los de la sexta planta puede que tengan que esperar más de un mes y las viviendas de la séptima, la que ardió esta pasada noche, están inhabitables, por lo que sus propietarios tendrán que realizar los trabajos necesarios para su reconstrucción y acondicionamiento, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Tras la inspección realizada por los técnicos de Urbanismo, la situación del siniestro constata que las llamas afectaron a la totalidad de la planta séptima extendiéndose por toda la cubierta, que ha quedado arruinada y con los escombros acumulados sobre el techo de la planta de abajo, la sexta.

El edificio está desalojado en todas sus plantas afectando a seis viviendas en la planta 7 y a otras 49 viviendas de las plantas baja a la sexta, con un total de 55 viviendas.

SIN DAÑOS RESEÑABLES EN LOS MUROS DE CARGA

Tras las primeras evaluaciones técnicas, se comprueba que muros de carga y forjados del inmueble no ha sufrido daños reseñables, encontrándose en buen estado todas las plantas hasta la sexta, han trasladado los técnicos municipales.

Ya se han comenzado los trabajos de adopción de medidas de seguridad, esto es, vallado del perímetro de obra en la vía pública para emplazamiento de maquinaria, casetas de obra y acopio de materiales.

Entre las actuaciones a llevar a cabo se está valorando la ejecución de una cubierta ligera provisional, de manera que se garantice la estanqueidad del inmueble frente a las inclemencias climáticas.

RETORNO ESCALONADO

La ejecución de estos trabajos provocará un retorno escalonado a las viviendas, en función de su mayor o menor afección, sin que a día de hoy se puedan adelantar plazos reales sino estimativos, han remarcado desde el Consistorio.

Las viviendas de las plantas baja a quinta podrían realojarse una vez terminen los trabajos previos, que durarían una semana o dos, intentando acortar este plazo en la medida de lo posible.

Las de la sexta deberán esperar su realojo hasta que se termine el desescombrado y la ejecución de los trabajos de la cubierta provisional que garanticen unas mínimas condiciones de estanqueidad, lo que podrá prolongarse varias semanas o, incluso, más allá de un mes.

Las viviendas de la planta séptima, una vez concluyan los trabajos, quedarán inhabitables debiendo realizar los propietarios los trabajos necesarios para su reconstrucción y acondicionamiento, ha advertido el Ayuntamiento.

Los que sí han podido volver a sus casas han sido los vecinos del inmueble contiguo desalojado, el número 54. El Ayuntamiento informa de que los vecinos del 52 desde la planta baja a la sexta están pudiendo acceder acompañados por bomberos para retirada de enseres. Estos profesionales continúan apagando rescoldos y puntos calientes en la cubierta.