Vecinos de Tetuán exigen preservar la gran arboleda del parque Pablo Ruiz Picasso en la remodelación de AZCA

Las asociaciones vecinales de Tetuán exigen preservar la gran arboleda del parque Pablo Ruiz Picasso en la remodelación de AZCA. - FRAVM

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones vecinales de Tetuán han exigido este lunes al Ayuntamiento de Madrid preservar la gran arboleda del parque Pablo Ruiz Picasso en la remodelación de AZCA, cuyas obras está previsto que empiecen en el primer semestre de 2027.

Un proyecto presupuestado en 90 millones de euros que abarcará una superficie de 132.895 metros cuadrados, de los que 82.755 serán públicos y 50.140 privados, rediseñando todo el espacio, y con un gran parque con mil árboles de más de 40 especies, "un gran vergel", como sello del Nuevo AZCA, según el diseño del Consistorio.

Las asociaciones vecinales de Tetuán han advertido, no obstante, que para crear este "gran vergel" se acabará con la gran arboleda existente en el parque Pablo Ruiz Picasso, con 367 árboles de 42 años distintas, muchos de ellos maduros y de gran porte. Se trata de un jardín diseñado en 1989 por el prestigioso paisajista Leandro Silva y el arquitecto José Antonio López Candeira.

En un comunicado, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha anunciado que las asociaciones vecinales de Tetuán presentarán una pregunta en el pleno de la Junta Municipal que tendrá lugar el próximo jueves día 2 sobre las intenciones del Ayuntamiento en relación a la arboleda existente.

"Estamos muy preocupados por el futuro de la arboleda de este bosque urbano formado por alrededor de 400 árboles maduros la mayoría de más de 40 años y de 42 especies distintas, cuyo trasplante resultaría en la muerte de la mayoría de ellos", se recoge en la pregunta que han registrado y que presentarán en el Pleno.

En esta línea, las organizaciones vecinales y conservacionistas demandan la paralización "inmediata" de cualquier proyecto que suponga la tala o desaparición de la masa arbórea actual y reclaman la preservación y buen mantenimiento de la arboleda de la plaza Pablo Ruiz Picasso y su declaración como 'Jardín Singular' con el fin de proteger legalmente el diseño original de Silva y López Candeira.

"¿Qué objetivo tiene eliminar lo que ya tenemos y funciona para intentar recrearlo en el futuro?", han apuntado las asociaciones vecinales de Tetuán, que han subrayado que no se trata de "un elemento decorativo" sino de "un ecosistema vivo con ejemplares que alcanzan los 20 metros de altura".

"Hablamos de una masa arbórea densa, consolidada, un rico oasis urbano, con 155 plátanos de sombra que dan cobertura a encinas, olmos, almeces, arces, ciruelos, magnolios, cedros, abetos, cipreses, pinos, piceas y un ejemplar de haya, probablemente de los más meridionales de Europa. Una cubierta vegetal que da sombra, mitiga el calor y aporta biodiversidad", han recalcado.

En esta línea, han subrayado que el "gran vergel", "una gran pradera y cursos de agua" que plantea crear el Consistorio con la plantación de mil nuevos árboles en el parque Pablo Ruiz Picasso "ya existe, es único y carece de sentido reemplazarlo". "Sería un absoluto despropósito sustituir los 367 árboles de 42 especies, muchos de ellos maduros, que se encuentran en esos jardines, por los 1.000 arbolitos nuevos anunciados por el Ayuntamiento", ha argüido.

Aunque la remodelación de la zona de AZCA, un emplazamiento por donde transitan diariamente unas 100.000 personas, unido a los 50.000 trabajadores y los 2.000 residentes, es una demanda histórica de los vecinos de la zona, las asociaciones vecinales han remarcado que la misma "no puede ejecutarse con una tala masiva o trasplantes inviables de árboles maduros".

Según han alegado, pese a ser "una zona con numerosos espacios degradados, fruto en buena medida del abandono deliberado del Consistorio" y ver "con buenos ojos" que se ejecute una profunda remodelación en el ámbito, el proyecto del Ayuntamiento pasa por "destruir" precisamente el único espacio "convivencial amable" ya existente.

"Un auténtico refugio climático donde puedes encontrar ejecutivos que almuerzan en sus bancos, jóvenes haciendo deporte en la instalación de baloncesto, niñas y niños jugando en el maravilloso parque de los insectos y multitud de vecinos y vecinos que disfrutan durante todo el día de su belleza", lo han definido.

Asimismo, los colectivos vecinales han denunciado la falta de transparencia e información por parte del Consistorio. Así, han denunciado que pese a que la Asociación Vecinal de Cuatro Caminos-Tetuán solicitó hace unas semanas al Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid información sobre el diseño y ejecución de la primera fase del proyecto, hasta el momento no han obtenido repuesta.

Ante esta "falta de transparencia", tanto la entidad, como el Espacio Vecinal Bellas Vistas y la Asociación Vecinal-Huerto Urbano de La Ventilla y la FRAVM, han dicho estar "muy preocupadas" por el futuro de la arboleda de Pablo Ruiz Picasso, y han alertado del riesgo de "una tala masiva y de trasplantes de árboles técnicamente inviables".

En este marco, han recalcado que "pelearán por cada árbol de este oasis urbano necesario para la salud de Madrid", ciudad que actualmente aparece como una de las grandes urbes del mundo más afectadas por el efecto 'isla de calor'. "Ante este escenario, ¿podemos permitirnos la destrucción de uno de los pocos refugios climáticos en la zona de AZCA? La desaparición del espacio verde agravaría las condiciones térmicas de un área ya de por sí saturada de asfalto y hormigón. Eliminar sus cientos de árboles maduros en plena crisis climática es un gigantesco sinsentido, además de una "irresponsabilidad ambiental", han zanjado.