Vecinos de Vallecas ven una "tomadura de pelo" el proyecto de Almeida para el scalextric y reclaman su desmantelamiento

Archivo - El conocido 'scalextric' de Puente de Vallecas, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Puente de Vallecas ven una "tomadura de pelo" y un "despilfarro absurdo" el proyecto 'Vallecas Abierto' anunciado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para el entorno del scalextric y han reclamado al primer edil dar "pasos firmes" hacia el desmantelamiento definitivo de la infraestructura.

Una demanda respaldada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), entidad que considera que "carece de sentido" gastar 11,5 millones de euros en una operación que tiene "mucho de cosmético y poco de mejora real" de la calidad de vida de los vecinos, "que padecen a diario malos humos, ruidos y la fealdad de la frontera que representa el paso elevado".

En concreto, Almeida ha avanzado para el entorno 'Vallecas Abierto', un proyecto cuyo presupuesto alcanza los 11,5 millones de euros y que incluirá un jardín vertical de 700 metros y un equipamiento bajo el puente, en una zona en la que el peatón ganará más de 3.600 metros y que servirá de encrucijada para varios itinerarios peatonales y la peatonalización de calles vecinas como Monte Olivetti.

En un comunicado difundido por la federación, las asociaciones vecinales rechazan la operación, que califican como "parche", con actuaciones "completamente inútiles" para combatir el "problema más grave" que genera el scalextric, es decir, "la contaminación atmosférica provocada por los 170.000 vehículos que lo usan a diario".

"Lo que queremos es que se pongan las bases para la retirada definitiva del scalextric, una auténtica fractura en la ciudad y símbolo del enorme desequilibrio territorial y social que aún padece la ciudad, pero que con voluntad política se puede y debe reparar", sostiene el presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino.

Así, a juicio de la federación, la solución a "una de grandes heridas que aún siguen abiertas en la capital" pasa por el desmantelamiento definitivo del paso elevado. "Una actuación que el propio Ayuntamiento aprobó con la unanimidad de todos los grupos políticos hace cinco años, en el pleno municipal del 30 de marzo de 2021", ha recordado la FRAVM.

En este sentido, la entidad ha afeado al alcalde su "renuncia a desmantelar el último scalextric de la ciudad" y que utilice la Operación del Abroñigal como "fea excusa" para "eludir" su propia responsabilidad "pasando la pelota del problema" al Gobierno central.

"El regidor está obligado a velar por su salud y bienestar, como los de cualquier vecino o vecina del municipio que gobierna. No es de recibo que el Ayuntamiento se gaste casi 80 millones de euros en el proyecto Parque Ventas para construir una losa de hormigón de 200 metros lineales sobre la M-30 mientras renuncia a desmantelar el último scalextric de la ciudad, una añeja demanda vecinal que cuenta con la simpatía de todo el mundo", critica la FRAVM.

"SIN PARTICIPACIÓN NI DIÁLOGO"

Por otro lado, desde la federación ven "sorprendente" que el alcalde haya anunciado que el equipamiento municipal que se instalará bajo el puente se decidirá en conversación con las asociaciones vecinales cuando el proyecto 'Vallecas abierta' "se ha gestado en los despachos del Consistorio sin ningún tipo de participación ni diálogo con el tejido asociativo vecinal".

Pese a ello, subraya la FRAVM, las asociaciones vecinales de Puente de Vallecas proponen que los 11,5 millones presupuestados se empleen en cubrir otras necesidades o demandas históricas del distrito.

En concreto, apuestan por impulsar la "siempre aplazada" biblioteca municipal de la calle Monte Olivetti, la Escuela de Música de Vallecas o la apertura de un equipamiento público en el edificio del antiguo colegio Fernán Caballero en la calle Francisco Laguna.