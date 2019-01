Vecinos de Villaverde piden la remodelación de la avenida de Los Rosales tras un nuevo accidente en la zona

Publicado 25/01/2019 14:39:03 CET

La Asociación Vecinal Independiente de Butarque (AVIB), conformada por habitantes de esta zona de Villaverde, ha pedido este viernes la remodelación de la Avenida de los Rosales tras producirse un nuevo accidente en la zona y se han quejado de la "pasividad" de las administraciones, tanto local como regional.

Ayer un motorista de 43 años sufrió un accidente en la zona y quedaba ingresado en el Hospital 12 de Octubre con un traumatismo craneoencefálico en estado grave. Según los vecinos, el incidente provocó cortes durante más de una hora, ya que se trata de "la principal y casi única" vía de acceso al barrio para más de 16.000 personas.

Tras lo ocurrido, la asociación ha denunciado "la pasividad del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid" y ha afirmado que durante años "han ignorado sus denuncias del peligro de este tramo de vía" para transformar la carrera en una vía urbana.

Los residentes habían acusado públicamente esta semana que "de forma sistemática" sus peticiones para remodelar esta carretera eran "ignoradas" por el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, y que tampoco habían recibido una respuesta a sus escritos. Así, han confirmado que "únicamente atienden las necesidades del centro de la ciudad y las grandes operaciones urbanísticas".

Desde AVIB, han sostenido "no entender" cómo las administraciones no han remodelado este carretera autonómica que es un "punto negro" (M-301) entre la M-45 y el By Pass de la A-4, donde los vehículos circulan a "gran velocidad" pese a que la limitación se encuentra en 70 kilómetros por hora. En concreto, ha habido numerosos accidentes y han fallecido siete personas desde 2007 en la avenida de Los Rosales.

La asociación lleva unos años intentando cambiar esta situación y en 2016, tras el último gran accidente, empezaron a recoger firmas para conseguir la construcción de una rotonda que reducir la velocidad en este tramo.

Según explican, la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid ha optado por negar la construcción de la rotonda ya que consideran que se trata de una carretera y no una calle, como han exigido los vecinos. La Comunidad, sin embargo, ha ofrecido ceder el tramo al Ayuntamiento para llevara a cabo el cambio.

Los vecinos de Butarque han manifestado que "tampoco olvidan a la Comunidad de Madrid" ya que el tramo donde se ha producido el accidente es de su competencia. "Entre una administración y otra se van pasando la pelota, los accidentes continúan y nadie ofrece una solución. ¿Habrá que esperar a un nuevo accidente?", se han quejado desde la Asociación.