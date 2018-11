Una veintena de personas se encierra en las Torres kio para exigir una "solución verdadera"

Actualizado 10/12/2012 15:31:09 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de personas, pertenecientes a la Plataforma Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH), se han encerrado este lunes en las Torres Kio, para exigir al Gobierno una "solución verdadera para parar los desahucios" y mostrar que el Decreto de los anti-deshaucios del Gobierno "lo único que hará es prolongar el sufrimiento".

En declaraciones a Europa Press, una de las personas encerradas ha recalcado que "ni las medidas del ministro de Economía, Luis De Guindos, ni los códigos de buenas prácticas, ni el Real Decreto de los desahucios aprobado recientemente por el Gobierno son solución" y ha recalcado que "lo único que hacen es alargar el sufrimiento".

"No vamos a irnos de aquí hasta que nos den una solución" ha señalado la activista, que ha explicado que "hace quince días la PAH presentó ante los Juzgados de Plaza Castilla una serie de solicitudes de paralización de los desahucios que han sido denegadas". "No aceptamos un no, queremos soluciones", ha señalado.

Además, la mujer ha señalado que, entre las personas encerradas, se encuentran muchos de los afectados por las hipotecas que estaban acampados en la plaza de Celenque. "Queremos que se negocie con los miembros de 'Acampada Celenque' y que se les dé una solución", ha indicado.

El encierro se ha producido después de una charla organizada por la PAH, junto a la oficina de la Vivienda, en los Juzgados de Plaza de Castilla donde se ha discutido sobre la "vulneración de los derechos de las personas con el pretexto de la crisis".