Las ventas del comercio minorista suben un 3% en enero en la región, con un aumento del 0,7% en la ocupación

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comercio minorista en la Comunidad de Madrid registró un ascenso en sus ventas del 3% en enero respecto al mismo mes de 2025, según reflejan los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo a estas cifras, la tasa anual de ventas de la Comunidad de Madrid en el comercio minorista supone siete décimas menos que la media nacional (+3,7%).

En el caso de la ocupación en el sector del comercio minorista, la Comunidad de Madrid registra una subida del 0,7% respecto al mes de enero del pasado año, dos décimas por debajo de la media nacional (+0,9%).

En términos mensuales, el empleo del sector en la región en el mes de enero ha experimentado un descenso del 1,8% respecto a diciembre de 2025.