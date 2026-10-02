Las Ventas exhibe ya un nuevo azulejo en homenaje al madrileño 'Joselito'

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, descubre el azulejo en honor a 'Joselito' en Las Ventas - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Toros de Las Ventas ha inaugurado este viernes un nuevo azulejo en los bajos del tendido 1 en homenaje al diestro madrileño José Miguel Arroyo Delgado, popularmente conocido como 'Joselito', ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha participado en un coloquio en Las Ventas en el que se ha repasado la carrera de 'Joselito' y se ha descubierto un azulejo, que se une al de otros toreros en el coso madrileño.

Formado en la Escuela Taurina de Madrid, su imagen se une a la de otras figuras que también adornan la galería permanente de Las Ventas, como Antonio Ordoñez, Santiago Martín 'El Viti', Curro Vázquez o José María Manzanares.

Se trata de un reconocimiento en la plaza de toros "más importante del mundo", donde el diestro protagonizó uno de los hitos más recordados de la historia de Las Ventas, cuando el 2 de mayo de 1996 se encerró en solitario con seis toros en la tradicional corrida Goyesca, cortando seis orejas y saliendo a hombros por la Puerta Grande.