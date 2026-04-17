Las ventas de la industria en la Comunidad suben casi un 4% en febrero frente a la caída del 3% de la media nacional

Archivo - Vista de la Fábrica 'El Alto', en Morata de Tajuña, Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria subió en la Comunidad de Madrid un 3,7% en febrero respecto al mismo periodo del año anterior, 6,4 puntos de diferencia con la media nacional, que sufrió una caída del 2,7%.).

Según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), en lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 0,3% en la región, 4,8 puntos de diferencia con la media nacional (-4,5%).

Madrid (+3,7%), Castilla y León (+3,4%) y Cantabria (+2,4%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en febrero, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y Extremadura con las caídas más grandes de un 19,3%, 11,7% y un 9,2%, respectivamente.