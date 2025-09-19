Las ventas del sector servicios aumentan en la Comunidad un 4,2% en julio y la ocupación sube un 2,2%

Archivo - Un camarero pone los calefactores en una terraza en el puente del mes de diciembre en Sevilla - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de la Comunidad de Madrid aumentó su facturación un 4,2% el pasado mes de julio respecto al mismo periodo del año anterior, 0,5 puntos menos que la media nacional, que fue del 4,7%.

Según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE), en lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 5,3% en la región, 0,8 puntos más que la media nacional (4,5%).

Por comunidades autónomas, el sector creció en julio con Canarias (+8,70%), Extremadura (+8,50%) y Baleares (+8,30%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Galicia (3,10%), Comunitat Valenciana (3,20%) y Cataluña (3,20%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 2,2% en Madrid respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Baleares registrando el mejor dato, un 3,38% más, y Andalucía el peor, con una subida del 0,06%.