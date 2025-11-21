Las ventas del sector servicios aumentan en la región un 10,2% en septiembre, superando en 2,3 puntos la media nacional

Archivo - Un camarero durante su jornada laboral, a 15 de abril de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de la Comunidad de Madrid aumentó su facturación un 10,2% el pasado mes de septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, 2,3 puntos más que la media nacional, que fue del 7,9%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 6% en la región, 1,3 puntos más que la media nacional (4,7%). Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,5% respecto al mismo mes del año anterior.

A nivel nacional, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 7,9% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, tasa más de cinco puntos superior a la del mes anterior y la más elevada desde abril del año pasado.

Con el avance de septiembre, las ventas del sector servicios encadenan 18 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 9,4% en el noveno mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 5,5% más que en igual mes de 2024.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,5% en septiembre en tasa interanual, porcentaje una décima superior al de agosto. Con este repunte, la serie corregida también encadena 18 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.