Verónica Dulanto se incorpora a Telemadrid para ponerse al frente de un nuevo programa en directo - TELEMADRID

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista Verónica Dulanto se incorpora a Telemadrid al frente de un programa en directo que combinará actualidad e interés humano, ha informado la televisión madrileña en un comunicado.

Dulante se pondrá al frente de un nuevo magacín que ampliará su oferta de contenidos de actualidad y entretenimiento. Con una amplia trayectoria profesional y una sólida experiencia en programas de televisión en directo, Dulanto inicia una nueva etapa en Telemadrid, "donde aportará su estilo cercano y su capacidad para conectar con el público".

El nuevo espacio combinará la actualidad con historias de interés humano y contenidos de entretenimiento, en un formato que prestará especial atención a los asuntos que forman parte de la vida cotidiana de los madrileños.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Francisco de Vitoria, Verónica Dulanto ya pasó por la televisión madrileña antes de incorporarse, en 2004, al equipo de 'El programa de Ana Rosa'. Durante más de dos décadas ha desarrollado buena parte de su trayectoria en Mediaset, donde ha trabajado como redactora, reportera y presentadora.

Entre sus trabajos más conocidos figuran 'Ya es mediodía', 'Cuatro al día', 'Tiempo al tiempo', 'Fiesta', 'Vamos a ver' y 'Tardear'. En 2026 se puso también al frente de 'Visto lo visto', un formato de actualidad para las mañanas del fin de semana en Telecinco.