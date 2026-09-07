Viajar en autobuses de la EMT y bicimad será gratuito este lunes por el inicio del curso escolar

Un autobús de la línea 27 de la EMT, a 19 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los viajes en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) y en bicimad serán gratuitos este lunes coincidiendo con el regreso a la actividad escolar tras las vacaciones estivales.

La medida, que se repetirá el martes, permitirá a los madrileños viajar en cualquiera de los autobuses municipales de manera gratuita entre las 00 y las 23.59 horas, excepto en la línea Exprés Aeropuerto.

Como en anteriores ocasiones, los viajeros deberán validar su título de transporte y quienes no dispongan de uno recibirán del conductor un billete sencillo sin coste, han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Por su parte, bicimad ofrecerá a sus usuarios desplazamientos de hasta 30 minutos gratuitos durante ambas jornadas. El sistema público de bicicleta eléctrica dispone de 683 estaciones y 8.385 bicicletas distribuidas en los 21 distritos de la ciudad.

Los viajeros transportados por EMT Madrid durante las 83 jornadas de gratuidad llevadas a cabo hasta el momento se han agrupado en 32 periodos, superando los 96,61 millones. Este volumen confirma, según el Ayuntamiento, la consolidación de una medida que se ha convertido "en una de las iniciativas más eficaces para fomentar el uso del transporte público en la capital". Del total, más de 18 millones correspondieron a usuarios no habituales del servicio.