Los viajeros de Atocha, envueltos en la incertidumbre ante la falta de trenes por la huelga de maquinistas

Viajeros esperan frente a los tornos a poder acceder a los andenes de la estación de Cercanías de Atocha (Madrid), donde afecta la huelga de maquinistas, a 10 de noviembre de 2026. - EUROPA PRESS

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los viajeros que han pasado durante la mañana de este martes por la estación de Cercanías de Atocha se han visto envueltos en la incertidumbre debido a la huelga de maquinistas, convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), que se mantendrá hasta el jueves.

El que es uno de los puntos con más llegadas y salidas de trenes del país ha sumado a su ajetreo de viajeros habitual la confusión de esta jornada por la falta de transporte en la estación.

Desde Cercanías Madrid han indicado la inexistencia de circulación de las líneas C-2, C-3, C-4, C-5 y C-8, mientras que en las líneas C-1, C-7 y C-10 "excepcionalmente, circula algún tren puntual".

En un día de intensa lluvia en Madrid, la gente, que busca un tren en el que irse a trabajar o que les lleve a su próximo destino de viaje, va de un lado a otro con sus maletas, mochilas y paraguas sin terminar de encontrar una solución.

VIAJEROS AFECTADOS

La imagen es la de decenas de personas que aguardan frente a los tornos a la espera de que aparezca su tren y la megafonía y los trabajadores de seguridad anuncien que pueden acceder a los andenes.

Anthony, usuario de Cercanías, ha contado a Europa Press que vive en Santa Eugenia, donde esta mañana no pasaban los trenes, por lo que se dirigió directamente a Atocha. Una vez en la estación se ha encontrado con que aquí la situación era la misma. Ahora busca cómo llegar a Getafe Central, donde esta mañana le había salido un trabajo. "Yo con la Renfe llego más rápido (...) No sé si ahora tengo que dar la vuelta entera para llegar con la Línea 12 (de Metro)", ha apuntado.

Por su parte, Dayana, que es conocedora de que este martes había huelga de maquinistas, ha señalado que había leído "el comunicado". "No pensé que iba a ser así, decía que iba a funcionar al 75%, pero parece que solamente han habilitado algunas vías", ha lamentado.

Mientras, Rodrigo, que busca un recorrido para llegar a Mostoles a trabajar, ha explicado que no dejan pasar "a ninguna línea más", que "no hay ningún servicio" y que no entiende "por qué" se da esta situación. "La Renfe no es lo que era hace cuestión de poco menos de un año", ha sentenciado.

CERCANÍAS, SEMAF Y MINISTERIO DE TRANSPORTES

Desde Cercanías Madrid también han expresado que estas afectaciones al servicio se deben "al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos". Además, recomienda buscar medios alternativos y consultar la información actualizada sobre el estado del servicio a través de los canales oficiales.

Semaf ha explicado que la huelga está convocada para reclamar al Ministerio de Transportes y las principales empresas y organismos públicos del sector "el cumplimiento de los acuerdos de seguridad ferroviaria".

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido unos servicios mínimos del 75% de las circulaciones habituales durante las horas punta y del 50% durante el resto de la jornada.

En concreto, los servicios mínimos del 75% se aplicarán entre las 6 y las 9 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas. Fuera de estas franjas, circulará la mitad de los trenes habituales.