La vicealcaldesa afea al delegado que ayer dejara a la Policía "absolutamente vendida" y "se quitara de en medio"

Archivo - La portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, ha afeado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que ayer durante el desahucio de la octogenaria Maricarmen del piso en el que residía desde hace 71 años dejara a la Policía "absolutamente vendida" y "se quitara de en medio".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha calificado de "indecente e intolerable que el delegado del Gobierno deje a su policía, como hizo ayer, absolutamente vendida y que se quite de en medio, como si esto no fuera con él".

"Por supuesto que la Policía nacional y municipal cumple con los mandatos judiciales y con la legalidad, como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho. Ese desahucio que se produjo ayer fue por una ley aprobada por el PSOE. Han tenido ocho años para tomar distintas medidas y no han hecho absolutamente nada", ha reprochado.

Cree que lo único que han hecho ha sido "amagar con romper gobiernos unos y otros, pero no salen de la moqueta ni de los despachos". En este punto ha señalado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "que se pone muy digna de vez en cuando pero lo que hace es vivir en un piso de 400 metros cuadrados, a costa de todos los españoles. Tiene derecho como ministra, pero no le hemos visto decir demasiadas cosas sobre ese piso".

"La Policía Nacional actuó por un mandato judicial como debe hacer. En el caso de Policía Municipal estuvo presente en el entorno en cuanto a lo que tenía que ver con el control del tráfico a petición de la Nacional, como se hace en cualquier tipo de intervención", ha detallado. Sí estuvieron presentes de "una manera muy intensa" fueron el resto de servicios municipales, como Samur Social y Samur-Protección Civil.