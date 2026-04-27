Vicealcaldesa califica a Mónica García de "desastre de candidata" y dice que forma parte de "los comunistas de siempre"

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura la jornada por el Día de la Cero Discriminación 'VIH, comunicación y arte frente al estigma', a 9 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha calificado a la coportavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, de ser un "desastre de candidata", después de anunciar este sábado que se postula para disputar la Presidencia de la Comunidad en mayo de 2027, y decir de ella que forma parte de "los comunistas de siempre".

"La verdad que lo que no ha hecho nunca es ejercer de ministra", ha criticado Sanz en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, sobre una Mónica García que pertenece a "los comunistas de siempre" sin tratar de "ocultarse lo menos posible" porque "antes trataban como de aparecer un poquito más modernitos, más feministas, ecoresilientes y estas cosas" aunque ahora "han sacado la patita otra vez" y "el otro día querían expropiar casas".

Para la vicealcaldesa la ministra de Sanidad es "un desastre como candidata" y no cree que los madrileños "estén muy por la labor de darle su apoyo".