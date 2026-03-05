La vicealcaldesa condena el acoso a Maestre, la respalda y el Ayuntamiento le dará "toda la protección que necesite"

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, durante un coloquio organizado por la Comisión de Debates del Club Siglo XXI, a 23 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha condenado el acoso denunciado por la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha mostrado su respaldo y ha asegurado que el Ayuntamiento le dará "toda la protección que necesite".

Rita Maestre ha denunciado ante la Policía la difusión de la dirección de su domicilio en anuncios anónimos en páginas de Internet donde se ofrecen servicios sexuales. Esta situación se viene produciendo desde hace aproximadamente un año y, según ha relatado, los hechos comenzaron cuando empezaron a aparecer hombres llamando a la puerta de su casa.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha trasladado un "mensaje de total, absoluta condena y repulsa ante esos hechos que está sufriendo la portavoz de Más Madrid". "Por supuesto que cuenta con todo el apoyo, todo el respaldo y toda la ayuda desde el equipo de Gobierno Municipal y, por supuesto, en el ámbito de la protección de la Policía Municipal de Madrid para incrementar si fuera necesario esa protección", ha señalado.

Haciendo gala de la discreción necesaria en esta situación, la vicealcaldesa ha remarcado que se le dará a Maestre "toda la protección que necesite y si es necesario incrementarla, se incrementará".

"Quiero transmitir el apoyo, la repulsa total y absoluta a la situación que está sufriendo y de ayuda en todo lo que pueda necesitar por parte del equipo de Gobierno municipal", ha cerrado.

ACOSO DENUNCIADO POR MAESTRE

Maestre ha explicado en un vídeo que la situación vivida se repitió en varias ocasiones hasta que, en una de ellas, un hombre subió desde el portal hasta la puerta de su vivienda. Al preguntarle quién era el hombre le respondió que había estado hablando con ella por un canal de Telegram. Tras ese episodio decidió acudir a la Policía y presentar una denuncia.

Semanas después de iniciarse la investigación, según ha explicado, los agentes le informaron de que alguien que conoce su dirección la estaba difundiendo en Internet. "Hay alguien que conoce la dirección de mi casa y que la ofrece en Internet en anuncios anónimos. Hay alguien dándole a hombres la dirección de mi casa para que vengan aquí pensando que pueden pagar por sexo", ha denunciado.

Maestre ha señalado que estos episodios continúan produciéndose y que el último ocurrió hace tan solo dos semanas. "Son hombres que aparecen en muchos casos borrachos y a cualquier hora del día", ha explicado.

La portavoz de Más Madrid ha indicado que hay una investigación en marcha para identificar a los responsables y ha denunciado que se trata de una forma de acoso a través de perfiles anónimos en Internet.

En el vídeo, Maestre ha asegurado que continuará con su actividad política y ha lanzado un mensaje a quienes intentan intimidarla. "No lo vais a conseguir. No nos vamos a callar. Sois vosotros los que vais perdiendo y por eso os escondéis como cobardes. Mientras nosotras levantamos la voz, nos apoyamos unas a otras y vamos a dar cada batalla hasta el final", ha concluido.