La vicealcaldesa critica a una izquierda "que monta el lío para victimizarse" e insiste en que Maroto trae la crispación

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha criticado a una izquierda "que monta el lío para victimizarse", para apostillar que "están mintiendo" sobre lo que ocurrió ayer en el Pleno entre Andrea Levy (PP) y Antonio Giraldo (PSOE) al hacer "una interpretación de lo que ahí se produjo que no es real", pasando a acusar a la socialista Reyes Maroto de traer la crispación a la vida municipal.

"La izquierda vino a reventar el Pleno de ayer desde el minuto uno con intervenciones que nada tenían que ver con la cuestión. En primer lugar, con insultos graves al presidente del Pleno, Borja Fanjul, por parte de uno de los concejales de Más Madrid, que por tres ocasiones le llamó 'sinvergüenza'", ha declarado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El Plan Reside para poner coto a las viviendas de uso turístico (VUT) era el objeto del Pleno extraordinario que reunió a la Corporación en Cibeles. En el turno de palabra de Más Madrid el edil Nacho Murgui fue expulsado de la sala después de haber sido apercibido por el presidente del Pleno, quien aseguró que le llamó "sinvergüenza" por triplicado a raíz de un encendido debate sobre la situación de los niños en Palestina.

Para Sanz, ya esta primera situación denotó que la izquierda "venía a reventar el Pleno". Ya a punto de finalizar la sesión, el concejal socialista Antonio Giraldo pedía la palabra para denunciar un "comentario homófobo" de la 'popular' Andrea Levy, en relación a una "sauna". La concejala del PP, contraviniendo las indicaciones del presidente del Pleno, se acercó en plena sesión al escaño del socialista para tratar de explicar sus palabras.

"La izquierda está mintiendo porque ya lo aclaramos ayer. Están haciendo una interpretación de lo que ahí se produjo que no es real. Han montado un relato que nada tiene que ver con la realidad de lo que allí ocurrió", ha insistido Sanz.

La vicealcaldesa ha contestado a la prensa que "la realidad es que hubo que expulsar por parte del presidente del Pleno a un concejal de Más Madrid por insultarle y la realidad es que no es la primera vez que esto ocurre en nuestros plenos, que parece que va a ser la tónica general que va a utilizar la izquierda en las próximas sesiones plenarias lamentablemente".

El siguiente foco lo ha puesto en la socialista Reyes Maroto, "que desde que llegó al Ayuntamiento en los plenos se han repetido estas situaciones". También ha echado mano de la carta de respuesta del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a la misiva de Maroto, en la que hace una enumeración de los insultos recibidos por parte de la edil del PSOE.

"No es ni una ni dos ni tres ni cuatro ni cinco las veces que se ha insultado gravemente a miembros del equipo de Gobierno. Incluso se nos ha llamado asesinos y, por lo tanto, creo que lo que no se puede hacer es estar tratando de montar lío permanentemente en los plenos y luego pretender victimizarse con unos hechos que no sucedieron como ha contado la izquierda", ha contestado. "Bastante paciencia tuvo Borja Fanjul, presidente del Pleno", ha finalizado.