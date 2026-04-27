La vicealcaldesa defiende que "ya no hay grandes botellones en Madrid" por la "presión importante" desde el Ayuntamiento

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha afirmado que "ya no hay grandes botellones" en la capital por la "presión importante" ejercida desde el Ayuntamiento.

La también portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias ha remarcado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, que la situación con los botellones "ha mejorado sustancialmente". "La verdad que ya no tenemos grandes botellones en la Ciudad de Madrid, esa es la realidad", ha descrito.

Ha comparado esta situación con la de "otras épocas con grandes aglomeraciones de chavales que se juntaban en los parques" que, de hecho, obligaron a "cerrar muchos" de ellos.

En la actualidad en Madrid no se registran grandes botellones, "más allá de algunos momentos, sobre todo en los entornos universitarios, en la zona de la Complutense o cuando acaban los exámenes".