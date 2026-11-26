El alcale de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, y el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha enmarcado "en la campaña electoral" y en una "utilización política y partidista" la denuncia que el Grupo Municipal Socialista ha presentado en la Fiscalía Provincial para que investigue la que consideran "inacción" del Consistorio ante las inspecciones urbanísticas a las que están obligados tras las denuncias presentadas en la Junta de Chamartín por las obras que ejecutaron los propietarios de la vivienda donde actualmente reside el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Es la denuncia a la Fiscalía de esta semana del Partido Socialista. Yo ya no sé cuántas lleva en este mandato y la verdad que todas con el mismo éxito, como las de las viviendas turísticas, también la de los certificados de vulnerabilidad, a mí misma por algo que ya ni recuerdo por no sé qué datos", ha ironizado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Todas ellas "han tenido el mismo éxito", el archivo. "La Fiscalía está completamente llena de expedientes pero todas acaban de la misma manera", ha subrayado.

Sanz ha ahondado en que "la Fiscalía está completamente bloqueada tanto de expedientes por las denuncias que ponen contra este Gobierno o contra la Comunidad de Madrid y que se terminan archivando todas ellas y también la tienen muy activa con la cantidad de casos de corrupción que sí que van para adelante del Gobierno de España y del PSOE".

En la presentada hoy supone que "quizá algo tiene que ver con la campaña electoral". Es "una utilización más del PSOE contra el Gobierno municipal y un día contabilizaremos ese número de denuncias y el éxito que han tenido todas ellas porque, la verdad, hasta la fecha es ninguno", ha reiterado.

DENUNCIA DE 2022

La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, pone el foco en la tramitación de un expediente urbanístico abierto a raíz de la denuncia de un vecino en 2022 y que, según la información recogida en el escrito de los socialistas, continuaría sin resolverse más de cuatro años después.

En el escrito a Fiscalía se detalla que las obras, realizadas en mayo de 2022 en un edificio del distrito de Chamartín, habrían consistido en la separación de un ático de la vivienda de la que formaba parte.

El vecino afectado atribuye a estas actuaciones las filtraciones de agua en su vivienda, situada en la planta inferior. Según recoge la denuncia presentada ante la Fiscalía, comunicó los hechos al Ayuntamiento en 2022, reiteró sus reclamaciones en 2025 y presentó escritos e informes de arquitecto sin que, según manifiesta, haya recibido respuesta.

Los socialistas consideran imprescindible esclarecer si la demora responde a una "negligencia administrativa" o si pudo existir algún tipo de "trato de favor", como han trasladado en un comunicado. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, negó este lunes haber dado instrucción alguna sobre la tramitación del expediente, aseguró desconocer la denuncia vecinal y defendió que las obras fueron realizadas por la propiedad antes de la llegada de Feijóo a Madrid, incidiendo en que el líder del PP no es ni ha sido propietario del inmueble.

SOLICITA EL EXPEDIENTE MUNICIPAL ÍNTEGRO

En el escrito, firmado por el socialista Antonio Giraldo y dirigido a la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo, se solicita que, si procede, se incoen diligencias de investigación para recabar el expediente municipal íntegro y los expedientes vinculados, así como los escritos e informes aportados desde 2022 y las actuaciones municipales que consten.

Según detalla el edil, el pasado 7 de octubre solicitó una copia del expediente urbanístico, que recibió el día 22 del mismo mes y que incluía solicitudes de informe al Servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana, pero no documentación posterior a estas peticiones que acreditara inspecciones, informes técnicos o jurídicos, requerimientos o una resolución sobre la existencia de una infracción urbanística.

Asimismo, el 17 de noviembre registró una nueva solicitud de información para conocer las actuaciones practicadas desde la incoación del expediente, los informes emitidos, los motivos por los que continuaba sin resolverse y la fecha prevista para su resolución, sin que a fecha de 24 de noviembre hubiera recibido respuesta, según recoge la denuncia.

El escrito alude también a una información periodística según la cual un técnico municipal habría levantado un acta de inspección el pasado 5 de noviembre. No obstante, el concejal precisa que la copia del expediente que recibió es anterior a esa fecha, que no dispone de dicha acta y que desconoce si la visita llegó a realizarse, si hubo inspecciones anteriores, qué se examinó y qué actuaciones se acordaron posteriormente.

Así, solicita a la Fiscalía que recabe el acta, en caso de que exista, y compruebe si se ordenaron, intentaron o practicaron inspecciones anteriores, así como qué obras se ejecutaron, en qué fecha y si contaban con las autorizaciones urbanísticas exigibles.

También pide que se identifique a las autoridades municipales competentes para impulsar la tramitación del expediente y ordenar la inspección, cuándo tuvieron conocimiento de los escritos e informes, qué actuaciones acordaron y qué razones constan para la demora.

En cuanto a posibles responsabilidades penales, la denuncia hace referencia al artículo 320.1 del Código Penal, que contempla la omisión a sabiendas de inspecciones urbanísticas obligatorias por parte de una autoridad o funcionario público.

En este sentido, el escrito solicita que se compruebe si existió un deber concreto de inspeccionar antes de la eventual visita del 5 de noviembre, quién debía cumplirlo y si lo omitió a sabiendas.

ALMEIDA DEFIENDE QUE CORRESPONDE A TÉCNICOS

Por su parte, Almeida aseguraba este lunes que no ha dado instrucciones sobre ninguno de los aproximadamente 9.000 expedientes de disciplina urbanística que se abren anualmente en la capital, incluido el relativo al inmueble en el que reside Feijóo.

El regidor sostuvo que en la Junta Municipal de Chamartín "hay más de veinte expedientes en la misma situación". "Es normal que se vayan tramitando más lento porque son expedientes que tienen su complejidad, no son sencillos y es a los servicios técnicos a los que les corresponde determinar la prioridad que puedan tener, no el alcalde", ha justificado.