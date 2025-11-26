La vicealcaldesa exige a Maroto "menos numeritos" como salirse del Pleno y "más explicaciones a los madrileños"

Archivo - La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, en el Pleno de Cibeles - DIEGO VÍTORES (PSOE) - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha insistido en que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, seguirá "denunciando la corrupción en la que está instalado el PSOE" y de la que la portavoz socialista, Reyes Maroto, "no puede abstraerse", a lo que ha unido una exigencia, "menos numeritos como salirse del Pleno y más explicaciones a los madrileños, que todavía no ha dado ninguna".

En la inauguración de la XIII Jornada de Samur-Protección Civil sobre maltrato Infantil, la vicealcaldesa cree que para Maroto "no es un buen precedente" que la persona que antes amenazó al alcalde con ir a los tribunales fuera el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

"El alcalde lo que hizo ayer, y desde luego no vamos a dejar de hacer, es denunciar la corrupción en la que está instalado todo el entorno de Reyes Maroto, el PSOE, el Gobierno de España. Tenemos a dos secretarios de Organización del PSOE investigados por organización criminal, uno acaba de salir de la cárcel, otro puede ser que entre esta misma semana. Por lo tanto, la señora Maroto no puede abserse de esa situación", ha reflexionado Sanz.

La vicealcaldesa ha lanzado a la socialista "que en la sala de reuniones de su despacho se reunían miembros de la trama para hablar de cómo beneficiarse", además de "mensajes con (Víctor) Aldama y en los que se hablaba de que había que seguir reforzando esa relación con ella para conseguir determinadas cosas".