La vicealcaldesa limita a "errores técnicos menores" las que obligan a suspender la licitación de Las Lomas

Archivo - Planta de Las Lomas de Valdemingómez - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha limitado a "errores técnicos detectados de carácter menor" que han llevado a suspender la licitación del contrato para el tratamiento de residuos domésticos de la planta de incineración de Las Lomas, en el parque tecnológico de Valdemingómez, que fue autorizado por la Junta de Gobierno el pasado mes de febrero.

Sí ha querido dejar claro en la rueda de prensa posterior que esta situación "no supone ningún cambio de fondo en el planteamiento de la licitación y explotación de la planta". "Lo que ha ocurrido es que se han detectado necesidades de incluir algunas cuestiones concretas puntuales", ha indicado refiriéndose a que se subsanarán "algunos errores técnicos detectados de carácter menor".

Inma Sanz ha reiterado que, en todo caso, "no afectan al modelo económico financiero previsto inicialmente en los pliegos" porque lo que ha ocurrido es que la dirección general del Parque Tecnológico de Valdemingómez, el órgano gestor del contrato, "ha promovido una modificación de esos pliegos en base a una memoria justificativa y eso es lo que está actualmente en tramitación".

Tampoco ha podido ofrecer más detalles de las modificaciones al encontrarse en un proceso de licitación, es decir, que "deben saberlo todos en las mismas condiciones de seguridad jurídica una vez que se incorporen".

ABONO DE 9 MILLONES EN 15 AÑOS PARA ACTUACIONES EN VALLECAS

La Junta de Gobierno de Madrid daba luz verde a mediados de febrero al contrato para el tratamiento de residuos domésticos de la planta de incineración de Las Lomas, cuya empresa concesionaria tendrá que abonar al Ayuntamiento un canon estimado en 9 millones de euros en quince años destinado a actuaciones en el distrito de Villa de Vallecas.

Además tendrá que presentar y asumir un plan de inversión de al menos 100 millones para la actualización de las instalaciones a partir de un contrato autorizado por el Ejecutivo municipal con un presupuesto de 614 millones de euros para los próximos quince años, sin posibilidad de prórroga.