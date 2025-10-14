La vicealcaldesa replica a Sánchez que "deje de mentir" porque "la Ley de Vivienda en Madrid se cumple"

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, ha replicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "deje de mentir" porque "la Ley de Vivienda en Madrid se cumple".

Sánchez ha pedido a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que apliquen la Ley de Vivienda para poder contener los precios. "Les da palancas para poder intervenir en un sector tan importante que es ahora mismo, según algunos datos, el origen del 60% de la desigualdad de nuestro país, que es la imposibilidad de poder acceder a una vivienda", ha subrayado Sánchez en una entrevista con la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

Después de defender que los gobiernos municipal y regional en Madrid son "los que, de largo, más están invirtiendo y construyendo vivienda pública asequible", la también portavoz municipal ha querido "desmentir una falacia que utiliza permanentemente el Gobierno de España, tan acostumbrado a mentir y a manipular".

"La Ley de vivienda en Madrid se cumple, como no puede ser de otra manera, porque si no se cumpliera evidentemente se habrían ido a los tribunales y probablemente habrían interpuesto cualquier tipo de acción judicial, como cada vez que tienen la más mínima ocasión de ir contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y contra el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid", ha contestado Sanz desde las VI Jornadas de Accesibilidad Universal, organizadas por el Ayuntamiento de Madrid.

Sí ha puntualizado "que hay una parte de la ley que es opcional, que no es obligatoria, porque si fuera obligatoria, lógicamente se estaría obligado a cumplirla". "Lo que pasa es que no la pueden imponer y ahora lo que tratan es de hacerlo por otras vías", ha acusado, tras cargar contra una norma "absolutamente nefasta para la construcción de vivienda con esos topes que lo único que hacen es retraer la oferta y que sigan subiendo los precios".

SUBIDA DE PRECIOS

"La causa más importante en estos momentos de la subida de precios en nuestro país es una Ley de Vivienda que es nefasta y que lo único que está haciendo es ahorcar la oferta de vivienda", ha manifestado Inma Sanz.

Es por eso que si tienen "la más mínima posibilidad de no aplicar una parte de esa ley porque es opcional su aplicación, esta ciudad y esta región no lo va a hacer porque es nefasta y está contribuyendo a que las personas más vulnerables no puedan acceder a las viviendas en alquiler".

La política del PP pasa por "seguir incrementando la oferta, seguir liberando suelo para que se pueda construir más vivienda, seguir haciendo también vivienda pública asequible en cantidades tan importantes", como se demuestra con los "más de 800 millones de euros de inversión a lo largo de estos años" frente a "la grandísima cifra de 19 millones de euros" del Gobierno central.