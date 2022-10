Vicealcaldesa de Rivas critica "mal funcionamiento" de la línea de Metro y la falta de centro de salud en Luna

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Mónica Carazo, ha reprochado a la Comunidad de Madrid el "mal funcionamiento" de la línea 9 de Metro en su tramo a Rivas y Arganda del Rey y la falta de respuesta ante la petición reiterada de un centro de salud en el barrio Luna.

En una entrevista anoche en 'Canal 33 TV de Madrid' recogida por Europa Press, Carazo ha criticado al Consorcio Regional de Transportes por "desentenderse del mal funcionamiento" de la línea 9B, que gestiona la concesionaria TFM.

"Es denunciable. Tenemos un agravio comparativo porque no hay una unificación tarifaria dentro de la propia ciudad. Deberían tener tres vagones en hora punta y solo hay dos. Se pide más frecuencia, no hay sanciones, nada llega. Lo preocupante es el mal servicio que se da", ha indicado.

Respecto a la petición del cuarto centro de salud de Rivas, la edil socialista ha criticado que su necesidad imperiosa, "no hay una partida presupuesta regional ni nada". "No tenemos ni centro de especialidades. Y ahora tenemos cerrado el Servicio de Urgencias de Atención Primaria. Ante cualquier asistencia tienen que acudir al hospital del Sureste o a los de Madrid. Hemos ofrecido convenios con los centros educativos de acelerar la construcción y lo lleve el Ayuntamiento pero nos han respondido que no, que no les vale", ha lamentado.

ENTRADA EN EL GOBIERNO LOCAL

Mónica Carazo, que quedó segunda en las elecciones locales de 2019 con los mismos concejales que el partido ganador (IU-Más Madrid-Equo), señaló que entraron en el Gobierno local en julio de 2020 "en un momento complicado para todo el mundo, y en uno de los peores momentos para Rivas", porque entendieron que iban a "ser más útiles para el día a día de los vecinos".

"Esta legislatura está siendo convulsa, pero incluso con la dificultades ha sido positivo tener estabilidad en el Ayuntamiento con el objetivo común de avanzar en la vida de los vecinos", ha remarcado.

La entrevistada además de su cargo de vicealcaldesa ostenta la Concejalía de Deportes porque en su vida el deporte "le ha dado mucho". "Yo he estado en el club de Voleibol, en el de Triatlón, y las instalaciones deportivas ripenses eran mi segunda casa. La Concejalía era una forma de devolver parte de lo mucho que me había dado el deporte. De la mano de los clubes y entidades deportivos de Rivas, que son maravillosos, seguiremos avanzando para que Rivas siga siendo una seña de identidad en el mundo del deporte", ha comentado.

PARALIZACIÓN DE LICENCIAS Y FONDOS EUROPEOS

Durante la entrevista en 'Canal 33', la vicealcaldesa ripense ha tratado también otros asuntos, como la paralización de las licencias urbanísticas en la ciudad, una decisión que se tomó "por responsabilidad".

"Cuando detectas que la ciudad es seña de identidad por la calidad de vida y de los servicios públicos y eso se está poniendo en riesgo había que tomar una decisión. Hay zonas con gran tensión urbanística en la ciudad, que no contaban con las dotaciones necesarias y preguntamos a los vecinos. Obtuvo un respaldo mayoritario de que era necesaria la paralización. En Rivas estamos ya cerca de 100.000 habitantes, con un crecimiento de 25.000 en la última década", ha apuntado.

Respecto a los fondos europeos, Carazo ha señalado que están siendo "una magnífica oportunidad porque está dando mucho oxígeno cuando" a la gestión municipal. "La sostenibilidad es el eje transversal de los mismos y estamos haciendo una clara apuesta por la zona de bajas emisiones en los entornos de los colegios. Se ha hecho una gran inversión para aumentar el carril bici, nuevos puntos de BicinRivas. Todo para ganar espacio del peatón", ha detallado.

CONEXIÓN CON LA M-50 Y CAÑADA REAL

Sobre la ansiada conexión de la ciudad con la M-50, la concejala socialista ha destacado que por fin esta legislatura "han conseguido que algo que estaba enquistado, una reivindicación histórica y necesaria, fuese una realidad". "Estamos en la primera fase y queremos que el Gobierno central se comprometa en una segunda. Los trabajos están en marcha y esperamos que sea una realidad enseguida, no me atrevo a poner fechas", ha manifestado.

Respecto a la Cañada Real Galiana, Carazo también ha agradecido el apoyo presupuestario del Gobierno de la región para el desalojo y los avances con la Comunidad de Madrid, resaltando que en este momento "hay certidumbre" sobre una solución al asentamiento.

"Al final tienes que dar viabilidad a unas condiciones de vida para unas personas no son para nada dignas. Y tenemos la obligación a todos los niveles, también local, para que la solución de verdad avance rápidamente. Con los cortes de luz y situación tan dramática nosotros desde el Ayuntamiento siempre hemos dado respuesta y cuando exista ese drama haya una asistencia inmediata. Pero la solución tiene que pasar por una vivienda digna", ha recalcado.

Por último, la vicealcaldesa ha confirmado que se presentará a las próximas elecciones municipales en Rivas tras ser ratificada como candidata por el PSOE. "Nos presentaremos para liderar el próximo Gobierno local para continuar avanzando, hacerlo de la mano de la ciudadanía como herramienta útil. Tenemos que atender a las necesidades y demandas de la ciudad y que sea algo que complemente el proyecto que tenemos en marcha", ha finalizado.