Víctimas de Adamuz ven un "gesto bonito" el monumento en Atocha pero lo que necesitan es "ayuda logística y económica"

El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, atiende a los medios antes de reunirse con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Un total de 46 personas p - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, ha calificado de "gesto bonito" el monumento en Atocha anunciado por la Presidencia de la Comunidad de Madrid pero han subrayado que lo que necesitan es "más ayuda logística y económica".

Samper se ha reunido con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, después de conocerse que el Consejo de Gobierno de la Comunidad ha aprobado levantar un monolito en la zona del Paisaje de la Luz --en la zona entre el Museo Nacional de Antropología y la estación de Atocha-- en recuerdo de las 46 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero.

"Ayer recibimos un correo de la señora Ayuso donde nos informaba que tenía intención de hacer este monumento. Yo, como presidente, le he dado traslado a las víctimas esta situación y comentan que realmente lo que necesitamos es ayuda porque los seguros ya han dejado de atendernos, el Gobierno nos tiene bastante abandonados y realmente necesitamos más ayuda logística y económica hacia las víctimas en indemnizaciones que en un monumento", ha trasladado a la prensa desde el Palacio de Cibeles.

Las víctimas y sus familias "no ven mal" el monumento, les parece "un gesto bonito". "Pero hay otras cosas que necesitamos que son muy importantes", ha remarcado. La asociación solicitará una reunión con Ayuso, ha anunciado.

El presidente de la asociación ha explicado que la entidad se está dirigiendo a todos los ayuntamientos donde ha habido víctimas del accidente "para, en definitiva, solicitar ayuda, ayuda que, por otro lado, no se ha tenido como se esperaba de otras administraciones".

Samper ha detallado que las fianzas que les piden en la demanda es elevada mientras que sus recursos son limitados. "En materia económica necesitamos ayuda y luego también en materia logística. Vamos a tener una asamblea general de víctimas en breve en Madrid y necesitamos un local, necesitamos ayudas de mucho tipo, de desplazamientos y todo esto es lo que venimos a pedir al alcalde, que se ha comprometido a estudiarlo", ha expuesto. La asociación ha destacado la "buena sintonía" que se da en los ayuntamientos, además del "apoyo y cariño" que necesitan.

Volviendo al monumento, Almeida ha trasladado que están en conversaciones con la Comunidad para participar en el proceso de colocación y creación de ese monumento. "Los recuerdos conmemorativos son necesarios. Nosotros apoyamos la iniciativa de la Comunidad de Madrid, sin lugar a dudas", ha declarado el alcalde, que también se ha abierto a estudiar apoyo económico, psicológico y logístico.