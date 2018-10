Victoria Prego alerta de que la información gratis y la desinformación amenazan a los periodistas y a los ciudadanos

Publicado 19/06/2018 17:11:44 CET

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Victoria Prego, ha alertado este martes en la ceremonia de entrega de los Premios de Periodismo 2017 de que la información gratis y la desinformación constituyen dos amenazas para la profesión y para los ciudadanos.

"Si los ciudadanos no comprenden que para tener una buena información tienen que pagar algo, un poco, y si no se establece una costumbre según la cual la información hay que pagarla, estaremos muertos no como periodistas, que también, sino como ciudadanos, porque la desinformación nos va a sepultar", ha advertido Prego.

En este sentido, la presidenta de la APM ha lamentado que "se ha comprendido que la información es gratis, de tal manera que la ecuación es letal, porque los medios tienen que pagar a sus periodistas para hacer esa información pero la ofrecen gratis", y ha urgido a resolver este "dilema" en España.

A su juicio, las "informaciones falsas, informaciones falseadas, medias verdades, manipulaciones, mensajes disfrazados que tienen intereses ocultos están permanentemente entrando por la vía por la que los jóvenes, sobre todo, pero también los demás, se están informando, que son los teléfonos móviles", y "de vez en cuando una información veraz, libre, independiente, honesta sobrevive".

Así las cosas, ha asegurado que su "única esperanza" es que "este fenómeno de la desinformación se está poniendo de moda como problema", por lo que espera que esto permita a los ciudadanos "empezar a ser conscientes de que están siendo o pueden ser objeto de informaciones manipuladas".

"Si la ciudadanía llega a la conclusión de que las informaciones que recibe necesitan el respaldo de una firma y de un medio, habremos avanzado muchísimo", ha señalado Prego, quien ha vaticinado que los ciudadanos serán conscientes de que pueden ser manipulados y pasarán a reclamar "información veraz, libre e independiente" e "incluso" a pagar.

"SIN INFORMACIÓN VERAZ, LIBRE E INDEPENDIENTE NO HAY DEMOCRACIA"

En este punto, ha advertido de que "sin una información veraz, libre e independiente no hay democracia que resista", por lo que ha instado a los ciudadanos a defender la democracia reclamando de una manera activa información "honesta".

Por otro lado, ha subrayado que al fenómeno de la desinformación se le añade otro fenómeno "peligroso" que tiene como escenario las tertulias, y que es la participación de los periodistas en el "debate enganchado, hostil y agresivo".

Tras advertir que "en ese campo el periodista pierde crédito ante los ciudadanos", ha reconocido que le gustaría que los periodistas se mantuvieran "en su sitio", con "una pared de metacrilato entre ellos y los demás".

La periodista Nativel Preciado, que ha recogido su premio al Honor en reconocimiento a los méritos de toda una vida profesional, ha destacado la importancia de convencer a los ciudadanos y a los periodistas jóvenes de que "ejercer un buen periodismo es más necesario que nunca para defender la democracia, para frenar los abusos de poder y luchar contra el fanatismo, porque el periodismo es la mejor inyección contra la tiranía".

Por su parte, el director editorial de La Sexta, Antonio García Ferreras, reconocido como Mejor Periodista del año, ha asegurado que debe el premio a "un equipo formidable" y "que respira completamente lo que es la pasión por esta profesión, incluso a veces de manera un poquito salvaje"; así como a "una empresa que ha podido soportar presiones casi insoportables", porque "la libertad de prensa es algo muy sencillo, casi insignificante, salvo cuando alguien la usa".

El corresponsal de Efe en El Cairo Isaac J. Martín, que ha recibido el premio al Periodista Joven, destinado a menores de 30 años, ha agradecido que exista una categoría para jóvenes, de los que ha destacado que luchan cada día como los que más para sacar adelante la profesión en un mundo "cada vez más difícil por el presente y el futuro precario", al tiempo que ha criticado el "conformismo" en la información internacional, en el sentido de "hacerlo todo desde una silla aquí en España traduciendo a medios extranjeros".

El premio al Periodista Especializado en Madrid ha recaído en la redactora de ACB Sara Medialdea, quien ha destacado que "la prensa local es un pequeño universo en el que cabe todo", porque "la actualidad te va llevando de lo político a lo social, a lo cultural, a lo deportivo, a los sucesos, pero siempre desde el punto de vista más cercano, el del ciudadano".

A la ceremonia, celebrada en los Jardines de Cecilio Rodríguez, ha asistido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y la portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.