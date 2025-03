Un vídeo colgado en plena Filomena acorrala a los DDP juzgados por casi acabar con la vida de un menor

Las defensas solicitan la absolución de dos acusados al considerar que no hay prueba contra ellos

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un vídeo colgado en las redes sociales al inicio de la nevada de Filomena, el 8 de enero de 2021, constituye la principal prueba de cargo contra los dos miembros de los Dominican Don't Play juzgados por una agresión a machetazos contra un menor en el parque de los Patos de Torrejón, un ataque que los procesados niegan al sostener que no se encontraban en ese lugar.

El juicio por estos hechos, que dejaron a la víctima con secuelas crónicas en una mano y en una rodilla, ha quedado visto para sentencia con los informes finales. Las defensas solicitan la libre absolución para sus clientes al considerar que no hay prueba contra ellos y al tachar de erróneas las identificaciones policiales.

Frente a ello, la fiscal ha mantenido su solicitud de 18 años de cárcel para los dos acusados por un intento de homicidio al afirmar que está acreditado que 'Pedro70' y 'El Buitre', los alias como se les conoce, al "ánimo" que tuvieron de "matar" a la víctima, a quien agredieron con palos, cuchillos, machetes y hasta con una catana.

"Le dejaron la mano casi colgando", ha subrayado la representante del Ministerio Público, quien ha mencionado como base de su acusación a los reconocimientos que hizo la víctima en sede policial.

De igual modo, se sustenta en un vídeo colgado a las 23.43 horas de ese día en las redes por uno de los procesados y que ha sido reproducido en la sala en la que se ve al chico rapeando con el telón de fondo del citado parque nevado, al ser el día que cayó la gran nevada de Filomena en la capital.

Asimismo, la fiscal ha destacado que la vinculación de los dos encausados a la banda latina de los DDP está acreditada por las identificaciones policiales y por el testimonio de los agentes de la Brigada de Información de la Policía Nacional que les vinculan con otros hechos violentos con armas blancas.

La víctima relató ayer al tribunal que un grupo de chavales le rodearon y le comenzaron a agredir, sin que les viera el rostro al ir cubiertos con capuchas. "Me dieron con palos y tres puñaladas y ahí me desplomé y me rodearon", ha detallado. Una vez en el suelo, llegó la ambulancia y le trasladaron grave al hospital.

"Tuve depresión, estrés, no podía dormir y tuve pesadillas incluso despierto. Me dejaron graves secuelas en la mano y en la rodilla", ha contado.

HECHOS JUZGADOS

Los hechos se produjeron sobre las 23 horas del día 8 de enero de 2021, cuando los procesados a tacaron a un joven en la calle Florencia de la localidad de Torrejón de Ardoz.

Los acusados le persiguieron hasta que le acorralaron al grito de "Quelo Tres", aprovechándose de su superioridad numérica y portando palos, cuchillos y machetes, le causaron heridas de gravedad en cara, piernas y brazos.