Villa de Vallecas no admitió dos mociones sobre Valdemingómez por presentarse fuera de plazo o corresponder a Cibeles

Publicado 16/02/2020 17:18:48 CET

La inadmisión se justifica por el Reglamento de los Distritos, que establece que "no se incluirán en el orden proposiciones que ya hayan sido debatidas y votadas" en Cibeles

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta Municipal de Villa de Vallecas, presidida por Concha Chapa (Cs), ha argumentado "razones técnicas o de procedimiento" para rechazar dos proposiciones vecinales sobre Valdemingómez presentadas: la primera, de cara a la sesión de enero, no se admitió porque "no entró en plazo", y la segunda, prevista para el pleno de febrero, por tratarse de "una propuesta de carácter general que tiene que ir al pleno de Cibeles, no al distrito".

Esta segunda proposición fue presentada por las asociaciones vecinales del PAU de Vallecas, La Colmena y La Unión con la intención de que el Pleno de Villa de Vallecas "inste al alcalde de Madrid a no firmar el convenio con la Mancomunidad del Este para que se traigan los residuos de dicha mancomunidad al parque tecnológico de Valdemingómez".

La inadmisión responde al artículo 15.3 del Reglamento Orgánico de los Distritos, que recoge que "no se incluirán en el orden del día aquellas proposiciones que ya hayan sido debatidas y votadas en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, así como aquellas que por su alcance general deberán ser presentadas en este órgano", han trasladado fuentes municipales a Europa Press.